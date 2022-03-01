新街國小急召全校師生採檢　議員臉書貼爆炸人潮影片

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昨晚新街國小緊急召回全校師生採檢，國民黨籍市議員黃敬平昨晚也在臉書上貼出一則現場爆滿人潮的影片，指出3月1日防疫措施就要放寬了，桃園卻一天到晚傳出確診，痛批「桃園市政府有在防疫嗎？」。
黃敬平臉書貼文表示，晚間8時，新街國小門口車水馬龍，校園內人聲鼎沸。新街國小傳出三名確診案例，校方晚間7點半左右緊急通知學生回校採檢，並且自明日起全校停課14日。
黃敬平表示，為了配合政府防疫政策，就算再臨時，家長也盡速回到學校。為了因應突如其來的停課，也有許多家長急忙向公司請假，或者想辦法安頓停課的小朋友。問題是，桃園市政府有在防疫嗎？
桃園市政府新聞處處長詹賀舜昨晚也針對確診個案20621做出說明，表示個案經衛生局匡列其家人採檢，三位小孩晚間採檢結果呈現陽性，衛生局與教育局緊急通知全校師生採檢，總計約1000多人。2/28採檢進度：1.中壢殯儀館 採檢381 位皆為陰性。2.新街國小共採檢2497位，730位陰性，其餘陸續檢驗中。
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