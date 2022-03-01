國際的鐵鎚！經濟制裁釀盧布暴跌　俄羅斯央行出手急救

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歐美各國對俄羅斯進行金融制裁之下，盧布也因此受到衝擊，對美元匯率一度暴跌30%，來到歷史低點。不少俄羅斯民眾擔心制裁措施將導致國內現金短缺，無法使用金融卡，因而爆發盧布擠兌潮，自27日起，俄羅斯各大城市的ATM出現了大排長龍提取現金的情況。莫斯科一處購物中心的ATM，現金甚至在四十分鐘內就被提領一空。俄羅斯國有儲蓄銀行 (Sberbank) 旗下歐洲儲蓄銀行表示，它「在很短時間內出現大量存款外流」。
有鑒於俄羅斯的金融秩序受到衝擊，俄羅斯央行28日宣布，將基準利率一口氣調高42碼（10.5個百分點），自9.5%提高到20%，以「抵消盧布繼續貶值和通膨風險上升」。同時，俄羅斯央行宣布，恢復國內市場黃金購買。《路透社》分析指出，這是因在多國制裁俄羅斯情況下，俄羅斯央行採取措施以確保金融穩定。
同時，俄羅斯央行禁止外資出售俄羅斯證券，強制規定出口商拋售80％外匯收入，釋出當地銀行業7330億盧布（87.8億美元）外匯儲備，來提高流動性，同時防止盧布重貶及通膨飆高的風險。此外，為了防止金融風暴擴大，28日股市和衍生金融商品市場將休市，股市的開市時間將於1日早上宣布。
《路透社》報導認為，監管機構正在針對當前金融市場的危機採取措施，確保金融市場投資者的權利與合法利益。