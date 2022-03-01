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國際的鐵鎚！經濟制裁釀盧布暴跌　俄羅斯央行出手急救

▲面對國際經濟制裁造成的金融影響，俄羅斯央行緊急出手調升基準利率。（圖／美聯社／達志影像）
▲面對國際經濟制裁造成的金融影響，俄羅斯央行緊急出手調升基準利率。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-01 10:47:34｜2022-03-01 10:48:49

俄烏戰事持續延燒，全球各國紛紛祭出相關制裁，以美國為首的西方國家更嚴厲進行經濟制裁，更將俄羅斯逐出全球銀行支付系統SWIFT，對俄羅斯國際貿易進行打擊。在一系列的制裁下，盧布兌美元創下歷史新低，而俄羅斯央行為了穩定金融秩序，宣布暫停外資出售俄羅斯證券，同時祭出基準利率調升至20％、恢復黃金交易等措施，以因應後續衝擊。

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俄羅斯大舉入侵烏克蘭，歐盟與美國在日前宣布對俄羅斯央行進行制裁，除了將切斷俄羅斯主要銀行與SWIFT的聯繫之外，更傳出歐盟、美國、英國和加拿大等西方國家正在尋求凍結俄羅斯央行的資產、外匯儲備，歐盟委員會建議，希望擴大對俄羅斯的制裁。

歐美各國對俄羅斯進行金融制裁之下，盧布也因此受到衝擊，對美元匯率一度暴跌30%，來到歷史低點。不少俄羅斯民眾擔心制裁措施將導致國內現金短缺，無法使用金融卡，因而爆發盧布擠兌潮，自27日起，俄羅斯各大城市的ATM出現了大排長龍提取現金的情況。莫斯科一處購物中心的ATM，現金甚至在四十分鐘內就被提領一空。俄羅斯國有儲蓄銀行 (Sberbank) 旗下歐洲儲蓄銀行表示，它「在很短時間內出現大量存款外流」。

▲俄羅斯爆發擠兌潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲▼俄羅斯爆發擠兌潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯爆發盧布擠兌潮。（圖／美聯社／達志影像）
有鑒於俄羅斯的金融秩序受到衝擊，俄羅斯央行28日宣布，將基準利率一口氣調高42碼（10.5個百分點），自9.5%提高到20%，以「抵消盧布繼續貶值和通膨風險上升」。同時，俄羅斯央行宣布，恢復國內市場黃金購買。《路透社》分析指出，這是因在多國制裁俄羅斯情況下，俄羅斯央行採取措施以確保金融穩定。

同時，俄羅斯央行禁止外資出售俄羅斯證券，強制規定出口商拋售80％外匯收入，釋出當地銀行業7330億盧布（87.8億美元）外匯儲備，來提高流動性，同時防止盧布重貶及通膨飆高的風險。此外，為了防止金融風暴擴大，28日股市和衍生金融商品市場將休市，股市的開市時間將於1日早上宣布。

《路透社》報導認為，監管機構正在針對當前金融市場的危機採取措施，確保金融市場投資者的權利與合法利益。

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