吳奇隆、劉詩詩最新同框照曝光！喝咖啡約會破婚變　　

吳奇隆和劉詩詩這對兩岸夫妻，結婚近7年育有一子，感情穩定，卻被娛樂微博博主爆料這個月離婚，夫妻倆對謠言嗤之以鼻，發共同聲明表示「我們一直很好」，網友也意外曝光日前偶遇他們喝咖啡約會的照片，證實關係沒變，「隆詩夫婦甜著呢，只是很低調而已，造謠的散了吧！」





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉詩詩（左）和吳奇隆去年低調前往醫院，被誤以為懷上二胎。（圖／《吃瓜少女張小寒》微博）

▲吳奇隆和劉詩詩共同發聲明，強調「我們一直很好」。（圖／翻攝吳奇隆微博）

隆詩戀婚後很低調，微博上互動不多，但私下還是很甜蜜，去年10月娛樂博主「吃瓜少女張小寒」就拍到他們現身醫院打疫苗，一度被誤傳是懷二胎喜訊，未料2月25日張小寒竟以漫畫形式影射吳奇隆婚變，稱他們正在走離婚法律程序。面對婚變傳言，吳奇隆工作人員火速闢謠「是假的」，並發出律師函警告，不僅如此，吳奇隆為宣傳節目換了微博頭像，照片上他無名指仍戴著婚戒，力破婚變傳聞。





有網友也佐證，2月24日在拍攝陸劇的網紅咖啡偶遇隆詩夫妻，因為從小是小虎隊的粉絲，立刻發現偶像蹤跡，隨即看到劉詩詩的身影，兩人打扮得樸素低調，劉詩詩戴著棒球帽，身穿白色羽絨服，吳奇隆則是穿著一件套頭T恤，粉絲捕捉到夫妻一同起身離開的身影，網友們見狀笑說「誰能想到離婚傳聞曝光前，劉詩詩和吳奇隆還一起開心地喝咖啡？」





▲網友偷拍吳奇隆和劉詩詩離開咖啡館的照片。（圖／翻攝搜狐新浪微博）

吳奇隆和劉詩詩極少在大眾前秀恩愛，最近夫妻各自拍戲、錄製綜藝，因工作忙碌聚少離多，引發婚變傳言，但好友袁弘去年錄製綜藝節目《追星星的人》時，稱讚劉詩詩貼心賢惠，擔心高山天氣寒冷，深夜發訊息提醒他幫吳奇隆帶羽絨服，是個非常暖心的老婆，當場撒了一波狗糧。



