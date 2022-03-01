吳宗憲騎車載連千毅兜風 他揭天王「出人頭地」背後原因
在直播界赫赫有名的連千毅時常備受關注，就連身旁的辣妹助理、娜美妻和祕書等也時常掀起話題。連千毅過去曾與綜藝天王吳宗憲因網紅話題掀起論戰，不過事後也在螢光幕前和解，甚至合體直播，昨（28）日晚間，2「天王級人物」再次驚喜同框，只見吳宗憲載著連千毅騎著電動自行車，讓網友忍不住直呼：「神奇的友誼。」至於2人是否有合作後續，《NOWnews今日新聞》詢問吳宗憲本人，至截稿前未獲得回應。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-01 11:03:09
連千毅前一天就有曬出與吳宗憲談合作的照片預告，2人身旁還有身材火辣的女郎陪伴，隔天就曝光一部1分鐘的影片，形容自己是追風少年，還笑說吳宗憲要載他去胚車。只見吳宗憲騎著電動自行車載著連千毅兜風，連千毅接著向對方介紹其燈光功能、特色，讓吳宗憲相當驚豔，直呼：「這台竟然不用戴安全帽。」不過也有網友表示若要騎該車上路，還是需要戴安全帽，提醒連千毅被「正義魔人」出手。
綜藝天王載直播天王兜風的行銷手法頗具特色，成功掀起話題，也有人表示連千毅、吳宗憲雖然曾在網路上隔空開嗆，如今還能同台拍片，讓他不禁誇讚：「實在是很神奇的友誼…曾經如何…也都能化為善意的友情，真是不簡單，讓我真的相信，閣下2位能在社會上出人頭地且富裕，真的不是一般普通人能與之比擬，堪當我的偶像。」