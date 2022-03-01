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後海董時代！湧言會團結　趙怡翔、顏若芳等22戰將拚議員

▲湧言會大團結，推出22名戰將征戰今年底議員選舉。（圖／記者黃宣尹攝影，2022.03.01）
▲湧言會大團結，推出22名戰將征戰今年底議員選舉。（圖／記者黃宣尹攝影，2022.03.01）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-01 10:58:36｜2022-03-01 11:26:29

地方議員選舉年底登場，民進黨湧言會舉才不落人後，今天由召集人、立委王定宇及立委趙天麟率「口譯哥」趙怡翔等全國22位選將亮相，龐大的參選陣容、年輕及橫跨國際視野專長等多元特質，展現團結勝選氣勢，並宣示有信心在年底揮出漂亮全壘打，為台派注入接班新力量。

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湧言會剛送別「精神領袖」、已故三立電視台董事長林崑海，王定宇等決策委員帶領年底要投入地方議會選舉的參選人在台大校友會館舉辦「湧往前進」全國議員參選新人記者會，宣布在台北、新北、桃園、台南、高雄共5都及彰化縣推出共22位優秀選將。

參選人一字排開展現團結勝選氣勢，王定宇、趙天麟、立委林楚茵、台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文、高雄市議員林智鴻、新竹市議員李妍慧等決策委員勉勵參選人努力衝刺，湧言要為民進黨爭取更多地方議會的席次並成為最強的戰力。

王定宇致詞時指出，湧言會推出最好的人選，守護城市、照亮國家。湧言會是年輕組織，專注於公共政策辯論與年輕世代培養，沒有政治背景的年輕人與公共參與者，湧言會會提供舞台。

王定宇說，其實還有很多現任公職都是湧言會成員，但他們把今天舞台鎂光燈留給新人。像阮昭雄把席次讓出來培養後進，今天主舞台全部提供給湧言會22位新人，大家會一起照亮地方、守護城市、守護台灣的民主與未來。

參選台北市士林北投區市議員的林延鳳表示，有人說自己長得像駐美大使蕭美琴，所以可以叫她「士林北投蕭美琴」。自己在士林北投深耕超過10年，幕僚經驗16年，是最有經驗的新人，要秉持女性參政溫暖、堅定、細膩的特質，讓士林北投更好。

參選台北市中山大同區市議員的顏若芳則說，雖然擔任過一屆議員，但自己沒有離開台北中山大同，中山大同應該要更好，自己過去是小英發言人，也是市民朋友的發言人。

參選台北市大安文山區市議員的趙怡翔則說，過去有幸跟總統蔡英文一同推動國際合作，也希望可以利用過去經驗，讓台北變得更有國際競爭力。

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