後海董時代！湧言會團結　趙怡翔、顏若芳等22戰將拚議員

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參選人一字排開展現團結勝選氣勢，王定宇、趙天麟、立委林楚茵、台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文、高雄市議員林智鴻、新竹市議員李妍慧等決策委員勉勵參選人努力衝刺，湧言要為民進黨爭取更多地方議會的席次並成為最強的戰力。
王定宇致詞時指出，湧言會推出最好的人選，守護城市、照亮國家。湧言會是年輕組織，專注於公共政策辯論與年輕世代培養，沒有政治背景的年輕人與公共參與者，湧言會會提供舞台。
王定宇說，其實還有很多現任公職都是湧言會成員，但他們把今天舞台鎂光燈留給新人。像阮昭雄把席次讓出來培養後進，今天主舞台全部提供給湧言會22位新人，大家會一起照亮地方、守護城市、守護台灣的民主與未來。
參選台北市士林北投區市議員的林延鳳表示，有人說自己長得像駐美大使蕭美琴，所以可以叫她「士林北投蕭美琴」。自己在士林北投深耕超過10年，幕僚經驗16年，是最有經驗的新人，要秉持女性參政溫暖、堅定、細膩的特質，讓士林北投更好。
參選台北市中山大同區市議員的顏若芳則說，雖然擔任過一屆議員，但自己沒有離開台北中山大同，中山大同應該要更好，自己過去是小英發言人，也是市民朋友的發言人。
參選台北市大安文山區市議員的趙怡翔則說，過去有幸跟總統蔡英文一同推動國際合作，也希望可以利用過去經驗，讓台北變得更有國際競爭力。