馬斯克看好商機 SpaceX旗下星鏈計劃進軍菲律賓市場
菲律賓投資委員會（BOI）上月28日表示，將與馬斯克的SpaceX持續針對在菲律賓投資進行協商，盼藉由衛星互聯網服務，為偏遠地區解決網路受限問題。
記者李澍/綜合報導
2022-03-01 11:38:36
據《菲律賓商報》報導，投資委員會在一份聲明中提到「去年12月參議院批准《公共服務法》（PSA）修正案之後，於今年2月2日更新修正案內容，菲律賓工商部副部長塞弗裡諾．魯道夫為此與SpaceX進行一系列的後續會議。
會議上，菲律賓投資部與SpaceX協商，盼SpaceX能在菲律賓註冊公司，藉由星鏈計劃（Starlink）為菲律賓提供互聯網服務，讓偏遠地區能夠享受到寬頻服務。投資委員會補充說明，若SpaceX能在菲律賓成立公司，低軌道衛星提供的寬頻服務將惠及全菲律賓的用戶，特別是連線一直有挑戰的地區。
星鏈計劃是以提供最先進的衛星寬頻互聯網系統為主要服務項目，截至2021年中，該系統擁有超過1600顆衛星，向全球29個國家或地區提供網路服務。
近期因烏俄戰爭，嚴重中斷烏克蘭的網路服務；因應烏克蘭數位轉型部部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在推特上的要求，馬斯克啟動了星鏈計劃，為烏克蘭提供衛星服務。