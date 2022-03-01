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烏克蘭駐印度使館燭光祈福　悼亡者盼和平

▲烏克蘭駐印度大使館昨晚啟動燭光祈福儀式，悼念逝者，同時祈求和平早日來臨。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭駐印度大使館昨晚啟動燭光祈福儀式，悼念逝者，同時祈求和平早日來臨。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-03-01 12:02:54

（中央社記者林行健新德里1日專電）俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，逾400名平民傷亡。烏克蘭駐印度大使館昨晚啟動燭光祈福儀式，悼念逝者，同時祈求和平早日來臨，有許多歐洲駐印度外交使節參加。

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烏克蘭駐印度大使館外擺滿民眾帶來的鮮花和布娃娃，牆上貼著戰場照片以及要求俄羅斯停止侵略和呼籲和平的畫作。

隨著夜晚降臨，愈來愈多外國大使館的使節前來，在烏克蘭駐印度大使波里克哈（Igor Polikha）的引領下，賓客們點亮地上排成「GRIEF」（悲痛）字樣的白蠟燭，心情沉重。賓客們獻花、行禮，向戰爭中的亡者致哀，並持蠟燭合影，以示團結。

波里克哈向現場媒體表示，很不幸必須啟動這個悲慘的傳統儀式，以紀念在炮火以及軍事侵略中喪生的無辜民眾，祈禱這樣的燭光儀式可以在未來幾天內就結束。

這個祈福活動每晚7時舉行，將持續到戰爭結束為止。

葡萄牙駐印度大使馬貴斯（Carlos Pereira Marques）和波蘭駐印度大使布拉科斯基（Adam Burakowski）分別譴責俄羅斯政府的侵略行為。

布拉科斯基表示，波蘭已收容逾20萬名難民，包括許多印度留學生在內。他是為澄清有部分媒體報導「波蘭不允許印度公民越境避難」。

根據聯合國昨天的統計，俄羅斯進軍烏克蘭迄今，已造成至少400名平民死傷、42萬人流離失所，許多人逃難到鄰近國家。

另一方面，由於地緣政治，印度長久以來與俄羅斯保持良好關係，因此未見印度政府譴責俄羅斯入侵他國的行為，民間也沒有太大的抗議聲浪。許多印度網友在社群網站發言，請求其他國家的民眾諒解印度在這次烏克蘭危機的尷尬處境。

印度是美國的「全面戰略夥伴」，同時也是俄羅斯的「特殊、具特權的戰略夥伴」。印度有6成的外購軍事設備與技術是來自俄羅斯，新德里需要莫斯科協助，以與中國、巴基斯坦抗衡，並維護印度在阿富汗的利益。（編輯：馮昭）1110301

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