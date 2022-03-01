拜登派前國安官員訪台 侯友宜：顯示台灣地理位置重要性
俄羅斯出兵入侵烏克蘭之際，美國總統拜登今（1）日特派遣由前美國參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）為首的代表團訪問台灣，引發政壇高度的關注；對此，新北市長侯友宜強調，台海的和平安全，絕對是讓中華民國台灣發展的重要力量！
記者陳志仁／新北報導
2022-03-01 11:36:17
侯友宜今日出席「111年新北好日子愛心大平台待用餐」的記者會，媒體以「今日的烏克蘭，明日的台灣！」為題，詢問侯友宜對於拜登指派穆倫組成跨黨派代表團訪台的看法？侯友宜表示，非常謝謝美國派出前美國參謀首長聯席會議主席穆倫等人組成的代表團訪台，不分黨派表達重視台海的和平安全。
侯友宜認為，美國不分任何黨派的對台灣表示關心，顯示台灣的地理位置非常重要，且中華民國位於中亞的關鍵位置，加上又是高科技的重鎮，期待大家一起面對、一起合作；侯友宜指出，「台海的和平安全」，絕對是讓中華民國台灣發展的重要力量，大家一起加油！
美國訪台的代表團以穆倫為首，今日下午搭乘行政專機抵台，展現對台灣的支持；此外，代表團的成員包括副國家安全顧問歐蘇利文（Meghan O'Sullivan）、前國防部次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）、前白宮國家安全會議主任亞太事務資深主任葛林（Mike Green），及麥艾文（Evan Medeiros）等人。