林襄敏感帶不藏了！曝寫真書小祕密　羞認「我比較會騎」

身材超級火辣的樂天女孩林襄，最近推出《與你襄遇》寫真書，被粉絲瘋狂搶購，奉為鐵粉必須收藏的「聖經」，為回饋書迷，她在個人YouTube頻道與經紀人兼攝影師莉奈曝光拍攝幕後祕密，更一度化身老司機，說出性感敏感帶範圍，更語出驚人地說「我比較會騎」，讓網友看了直呼害羞！





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▲林襄出版寫真書及桌曆都深受粉絲喜歡。（圖／翻攝林襄FB）

▲林襄擔任啦啦隊，大跳應援舞。（圖／林襄IG）

▲林襄與馬兒近距離互動，展現女神姿態。（圖／莉奈文創提供）

林襄與粉絲互動，接受尺度破表的提問，助理詢問「誰比較會騎？」她秒指比較年長的經紀人，「因為她年紀比我大，她比我早出生4年，她經驗應該比較多，騎的部分」，結果聽清楚問題，才知道是問誰比較會騎馬，才吐露拍攝寫真書前去過馬場練習馬術，享受奔馳的感覺，「應該是我比較會騎！」這老司機高速話題，讓人猝不及防。





她百無禁忌透露，有時找不到內褲，身體太疲累了，就會直接裸睡，「大裸特裸，全身都沒穿的那種」，莉奈突然加碼追問她的敏感帶在哪？林襄害羞地說，「應該耳朵到脖子這塊範圍，不能亂摸」，莉奈則說，拍攝寫真書時，林襄會搭配不同服裝噴香水，營造氛圍感，感覺她天生彷彿有種「少女體香」。





▲林襄拍寫真書騎馬，坦言「我比較會騎」。（圖／翻攝林襄FB）

▲林襄被經紀人爆料身體有少女香。（圖／翻攝林襄FB）

林襄在寫真書裡秀出胸下的藍玫瑰刺青，被問會不會為男友刺青，她搖頭否認「我已經長大了，不會再做這種事情，以前也沒做過」，是否會為男友下廚、烤肉，她笑說「我不會耶，要大家來愛我」，歡迎粉絲來寵愛她，《與你襄遇》寫真書暫定5 月14 日舉行簽書會。《NOWnews今日新聞》正舉行民調活動，票選全民心目中真正的「啦啦隊女神」，支持林襄的粉絲們快來為她投下關鍵一票！民調網址：2022啦啦隊女神 決戰「最正」一票！



