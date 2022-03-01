「鋼鐵人」馬斯克不食言！星鍊接收器火速運抵烏克蘭

俄羅斯與烏克蘭戰爭持續中，烏克蘭副總理同時身兼數位化轉型部部長 Mykhailo Fedorov立即展開科技戰，陸續公開請求包含Apple、Meta、Tesla、Google等科技大廠進行協助。2/27在Twitter上尋求特斯拉創辦人馬斯克的星鏈計畫的幫忙，提供烏克蘭直接由低軌道衛星提供的衛星網路建設，馬斯克快速回應「已於烏克蘭啟用Starlink服務」。同時3/1 Fedorov 在Twitter上Po出 「Starlink — here. Thanks」同時標記@elonmusk，elonmusk也暖心回覆「You are most welcome」兩人一來一往簡單的字句贏得網友讚賞。
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-01 12:14:59
此事也引起台灣網友在Ptt上熱議，「respect！」、「鋼鐵人出馬了」、「馬大哥給推」、「修理俄羅斯大家都很快的」、「好帥喔 真的很Stark科技」、「用自己的專業做援助，推」。還有網友理性回覆：「星鏈網路不容易被干擾，但也不是絕對！」
Fedorov也持續進行科技空戰， Meta 日前在官方網站回應，表示會持續關注烏俄戰爭並即時作出回應，並添加多項安全功能，包括用戶可以鎖定Facebook 個人資料、取消查看和搜索好友列表等。
Meta加入後，Fedorov繼續在Twitter上喊話Google和YouTube關閉俄羅斯官方媒體平台。目前，YouTube的動作為阻止俄羅斯國營媒體「今日俄羅斯（RT）頻道」藉由影片獲利，不准特定頻道藉廣告取得分潤，同時也限制對相關頻道的推薦。Twitter也禁止俄羅斯人註冊新賬戶的機會，避免更多不實的網路流言傳出。