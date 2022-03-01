中央放寬防疫措施　侯友宜籲：做好自身保護

衛福部宣布3月1日至3月31日將放寬防疫措施，包括拍照、運動免戴口罩，台鐵、高鐵、公路客運、船舶、國內航班等運具內開放飲食；對此，新北市長侯友宜今（1）日提醒民眾，放寬的過程當中，不要忘了自我本身的防疫，一定要做到位。
記者陳志仁／新北報導
2022-03-01 12:05:36
侯友宜表示，這段時間的疫情是雖然相對穩定，但是不要忘了全球的疫情仍然還是很嚴峻，再加上台灣第3劑的疫苗覆蓋率大概還沒到四成，仍然要小心翼翼；此外，放寬的過程當中，不要忘了自我本身的防疫，一定要做到位，除了有一些規定可不戴口罩外，其它一定要把口罩戴好。
侯友宜指出，如果人潮多了沒有辦法保持社交距離，也許它是可以放寬，但還是儘量把口罩戴著，最重要的是量體溫、勤洗手，身體有不舒服的就不要參加活動，這些相關的自主防疫意識，依然要嚴格落實；做好自身的保護，才可以保護別人，疫情還沒過，還是要小心翼翼的守著疫情。
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