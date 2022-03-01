小鐘同居大S型仙氣女　竟因偷吃「有葷味」被甩

衛視中文台《一袋女王》日前邀請Junior、小鐘、夏宇童及玉兔上節目，分享分手各種離奇古怪的理由。小鐘曾為了獲得女生芳心，不只拒絕晚上11點以後的邀約，還學高爾夫陪她爸打球，連當桿弟也OK，兩人熱戀到同居階段，沒想到最後被分手的理由是小鐘偷吃肉有「葷味」，讓吃素的她受不了，因而被痛甩失戀。





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▲《一袋女王》邀請Junior、小鐘、夏宇童及玉兔上節目，分享分手的奇怪理由。（圖／衛視中文台提供）

小鐘透露，７年前在唱歌場合認識一個女生，對方外型有如大S般充滿仙氣，讓他驚為天人，而且不只是學歷高、職位高、顏值高的三高人士，又愛聽小鐘擅長的冷笑話，當天晚上兩人聊得很開心。由於對方是個乖乖女生，希望另外一半生活也要單純，為了獲取芳心，小鐘那陣子只要超過11點以後的邀約通通拒絕，甚至節目製作人找他吃消夜，小鐘也都婉拒。





因為對方家世很好，為了獲得對方爸爸認可，小鐘特別投其所好找了名師學打她爸爸最愛的高爾夫球，陪她爸爸打球，有時甚至充當桿弟，慢慢終於獲得她爸爸的認同，連家族聚會都會找他一起參加，讓感覺被認可的小鐘很開心，後來兩人持續交往，甚至開始同居，對方也搬到他家，小鐘說：「那段時間人生中真的非常開心」。





▲小鐘在《一袋女王》透露被吃素女友分手的奇怪理由。（圖／衛視中文台提供）

後來有次小鐘去韓國出外景，五天四夜後回到家，一打開發現對方的東西全都搬空了，還把家裡打掃得好乾淨，就跟她從來沒有出現過一樣。小鐘趕緊打電話給對方，但對方一直不接，打給她的家人沒有回應，後來在桌上發了對方寫給他的信，看完讓小鐘真的很難接受，原來那個女生吃素，交往期間小鐘只要跟她吃飯都是吃素，讓愛吃肉的小鐘很痛苦，只能趁她不在的場合偷偷吃肉，那個女生發現小鐘身上有吃肉的「葷味」，所以要分手，而且連電話都換掉，直接人間蒸發，小鐘交往一年多的戀情也隨之告終。本集精彩內容3月2日晚上11點在衛視中文台播出。



