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彰化水流屍命案！酒店妹1家4口謀財害命　盜470萬遭起訴

▲林女一家共謀殺害張男遭起訴。（圖／翻攝畫面）
▲林女一家共謀殺害張男遭起訴。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-03-01 12:52:59

去年10月間，彰化縣發生一起水流屍命案，居住在台北市的張姓男子（時年51歲），因愛上林姓酒店妹，每月花數10萬包養，不料卻遭到設局殺害，經檢警調查後，認定林女與父母、弟弟及弟弟友人涉有重嫌，日前偵查終結，將涉案5人依法起訴。

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據檢警調查，張男因迷戀上林女，每月花費數10萬元包養，雙方還同居共築愛巢，不料去年10月15日之後，張男卻就此人間蒸發，家人著急遍尋無果，只得報警協尋，直至同月29日發現時，張男已遭棄屍於東螺溪，且雙眼遭膠帶纏繞，頸、腳2處各被綁上重達20公斤石塊，手段相當兇殘。

▲張男遭棄屍於東螺溪。（圖／翻攝畫面）
▲張男遭棄屍於東螺溪。（圖／翻攝畫面）
檢警追查下得知，林女早就不滿張男在交往期間時常對她破口大罵，後因覬覦張男名下大筆資金，遂產生出謀財害命的想法；2020年10月16日，林女以出遊為藉口，邀請張男一同前往彰化福興鄉的住處，並將事先取得的安眠藥，參入飲料中給張男飲用，待張男不勝藥力後，再以勒斃的方式殺害張男，並盜領期身上的5張提款卡，共計470萬元。

林女等人為避免事跡敗露，當天稍晚，便將張男屍首綑綁上空心磚棄屍在東螺溪，隔天又因作賊心虛，重返作案現場，由林弟與其友人潛入棄屍的東螺溪中，以大石塊壓住張男屍體，避免其受水流影響漂至岸邊被發現。

彰化地檢署也指出，林女遭逮後，還強裝鎮定辯稱2人出遊時有發生口角，林女友人有出手教訓張男，之後雙方便分道揚鑣沒再相見，但林女證詞可疑，且對許多細節、疑點無法交代清楚，雖事後林女坦承殺害張男，但憑一己之力殺害1名陳年男姓並捆綁棄屍，實難採信，經追查才發現林女一家人都有參與此案；偵結完畢，林女一家4口依強盜殺人、棄屍體等罪嫌起訴，林女弟弟的友人則依幫助殺人、遺棄屍體送辦。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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