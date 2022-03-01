彰化水流屍命案！酒店妹1家4口謀財害命　盜470萬遭起訴

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檢警追查下得知，林女早就不滿張男在交往期間時常對她破口大罵，後因覬覦張男名下大筆資金，遂產生出謀財害命的想法；2020年10月16日，林女以出遊為藉口，邀請張男一同前往彰化福興鄉的住處，並將事先取得的安眠藥，參入飲料中給張男飲用，待張男不勝藥力後，再以勒斃的方式殺害張男，並盜領期身上的5張提款卡，共計470萬元。
林女等人為避免事跡敗露，當天稍晚，便將張男屍首綑綁上空心磚棄屍在東螺溪，隔天又因作賊心虛，重返作案現場，由林弟與其友人潛入棄屍的東螺溪中，以大石塊壓住張男屍體，避免其受水流影響漂至岸邊被發現。
彰化地檢署也指出，林女遭逮後，還強裝鎮定辯稱2人出遊時有發生口角，林女友人有出手教訓張男，之後雙方便分道揚鑣沒再相見，但林女證詞可疑，且對許多細節、疑點無法交代清楚，雖事後林女坦承殺害張男，但憑一己之力殺害1名陳年男姓並捆綁棄屍，實難採信，經追查才發現林女一家人都有參與此案；偵結完畢，林女一家4口依強盜殺人、棄屍體等罪嫌起訴，林女弟弟的友人則依幫助殺人、遺棄屍體送辦。（編輯：陳苾暐）
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