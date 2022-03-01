麻醉沒退！貓頭鷹放進籠「碰」一聲 回頭怒瞪：不先通知
▲貓頭鷹進籠後卻意外跌倒撞頭！（圖／TikTok帳號drtrentshrader）
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▲貓頭鷹進籠後卻意外跌倒撞頭！（圖／TikTok帳號drtrentshrader）
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 12:48:11
怎麼不先通知一聲啦！國外一間獸醫院診所日前協助一隻腳受傷的貓頭鷹，經過麻醉治療後準備將牠先安置在籠子內等待復原，沒想到獸醫師才一放手，牠重心不穩「碰」地一聲臉直接撞地，最後怒瞪醫師彷彿在抱怨：「放手都不先通知一下！」
這間獸醫院是位在美國布拉斯加州的「Southpaw Vet Clinic」，獸醫師Trent Shrader因為常常協助治療野生動物，都會在社群以及影音平台分享治療小動物的過程。日前他接手一隻腳部受到細菌感染的貓頭鷹，經過麻醉治療後準備先將牠安置在籠子內，等待康復後再進行野放。沒想到當Trent示範如何安全地將貓頭鷹放入籠子裡時，貓頭鷹因為麻醉還沒退，一個重心不穩往前撲倒，臉部直接敲到籠子底部，發出「碰」的一聲，讓在場所有人都憋不住笑意！ ▲獸醫師Trent替貓頭鷹麻醉治療後，準備讓牠進籠子裡休息。（圖／TikTok帳號drtrentshrader） ▲Trent小心翼翼地將牠放在籠子裡，沒想到…（圖／TikTok帳號drtrentshrader） ▲貓頭鷹因為麻醉未退，竟然跌倒臉部直接撞上籠子底部發出碰的一聲！（圖／TikTok帳號drtrentshrader） Trent趕緊安撫貓頭鷹並協助牠站立，而貓頭鷹則回頭怒瞪Trent，彷彿在抱怨：「為什麼不先通知一聲再放手？」由於貓頭鷹「仆街」的反應與牠們精明的模樣產生反差萌，讓影片在短短兩個星期就吸引超過590萬人次觀看，許多網友都笑說：「牠看起來真的超不爽」、「抱歉嘴角失守了，畫面太好笑」、「看一次聽一次就笑一次」、「注意他跌倒前跟跌倒後的眼神」、「貓頭鷹：啊是不會先講一聲喔？」、「那個ㄎㄧㄤ超大聲的」、「敲那一下，直接酒醒了」現在一起來看看這段 ▲貓頭鷹：放手不會先通知一聲嗎？好歹也數個123啊，很痛欸！（圖／TikTok帳號drtrentshrader） 影片吧！（編輯：陳珮瑜）