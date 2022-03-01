KID娶小10歲老婆「憲哥已認可」 精子活耀度可生超過3孩
38歲的藝人KID（林柏昇）與小他將近10歲的「東區妹仔」Rita感情穩定，日前也在野人七號部落YouTube頻道上，公開下跪求婚的影片，吸引上萬人觀看祝福。今（1）日KID出席公開活動，是他婚後首次露臉，除了放話要生3個小孩之外，也透露Rita已經受到好友兼前輩吳宗憲的認可。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-01 12:49:49
KID感性表示受到老天眷顧才可以娶到好老婆，對於生孩計畫，他笑說Rita還年輕所以應該扛得住，所以夫妻倆討論過後，差不多就是生3個：「如果應付得來的話就想再生，因為喜歡家裡熱鬧的感覺。」坦言男女都無所謂，不過最好是女孩，因為每當看到其他人在照顧女兒時，都有一種在談另一場戀愛的感覺。另外，KID也透露前陣子已經去測試精子活躍程度：「一般人是20到40，我是87.7。」表示連醫生看到後都瘋狂稱讚。
事實上，KID當時是受到好友的鼓舞，才決定向Rita求婚，準備期將近1、2個禮拜，坦言身邊較親密的好友都知情，也已經帶Rita見過吳宗憲，並受到認可：「我老婆之前就有和憲哥吃過飯，已經見證過了。」還透露吳宗憲建議他可以多生幾個小孩。