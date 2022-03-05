專訪／《原子少年》天王星玩創作　超強饒舌獲王嘉爾按讚

由王牌製作人詹仁雄率領製作的選秀節目《原子少年Atom Boyz》即將開播，依照成員特質、風格分成土星、地球、火星、水星、木星、海王星、金星、天王星等8個行星，從80位潛力成員選拔出最強男團，而「天王星」集結有偶像感、唱跳饒舌俱佳的10位男孩，包括蔡承祐、陳柏諦、林川祐、高有翔(高翔)、吳昱廷、何世華（小孩）、林宣豪、黃培峰、陳子輇、高胥崴都實力堅強，吳昱廷的饒舌功力還曾獲王嘉爾按讚！





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▲《原子少年》天王星成員自豪優秀創作能力，比其他星球表現更好，前排左起為林宣豪、林川祐、蔡承祐、黃培峰，後排左起為高有翔(高翔)、陳子輇、高胥崴、陳柏諦、何世華(小孩)、吳昱廷。（圖／記者葉政勳攝）

天王星成員雖然年紀不大，卻各個臥虎藏龍，他們接受《NOWnews今日新聞》專訪，暢談內心的明星夢。吳昱廷從國高中時期就開始寫歌，曾經改編王嘉爾的作品，得到本尊在IG按讚，肯定他的優秀創作能力。他透露最想合作的導師是周湯豪，因求學時期曾經徬徨不知怎麼選擇，當時很幸運有機會跟周湯豪直播連線，偶像親自鼓勵他勇於追夢，給了他很大動力，吳昱廷感恩地說：「也許是因為他當初那番話，才有現在站在舞台上的我」。陳柏諦則羨慕導師Ella陳嘉樺妙語如珠的幽默說話功力，最期待跟她擦出火花， 希望能在前輩身上學習表達方式。

因為有相同嗜好，團員來到心中所屬的分組「天王星」，迎來意外驚喜。高有翔與吳昱廷在進團的第一天，發現有相同的音樂喜好，私下與地球的林佳辰組成了「亞特蘭提斯ATLANTIX」小團，在YouTube發表創作作品，擁有一票粉絲。

陳柏諦和擅長 Beatbox 的何世華(小孩)、長相與韓國偶像銀赫相似的林川祐，3人舞技高超，是舞蹈競賽常勝軍，以前同場競技是競爭者，如今成為隊員，來到《原子少年》裡沒有煙硝味，大家反因志同道合變得團結。

由於成員有些是學生，有些是上班族，為了一起訓練，都犧牲許多個人時間，陳子輇提及訓練印象最深刻的事，就是在趕來練團的過程出車禍，小指當場骨折緊急送醫，愛跳BREAKING舞蹈的他，兩個月時間不能跳地板動作；人氣王蔡承祐則因過度投入練唱，一度扁桃腺發炎，為了參加比賽，選擇暫時不接受手術。目前《原子少年》展開投票活動，為喜愛的成員加油，蔡承佑人氣超旺，擅長籃球、饒舌、跳舞的他，擁有一抹燦爛陽光笑容，常被團員虧靠顏值取勝，他謙稱從以前上傳自拍影片後，粉絲就一路相挺，還會到場應援，他相當親民，合照來者不拒，才會累積很多粉絲。





從事保險業的高胥崴，自稱是最會跳舞的業務員，因年紀較長，堪稱是天王星的爸爸角色，也是團隊中最佳開心果，擅長炒熱氣氛，自己會適時叮嚀成員練習時間，常笑說「勝利是一時，保單是一世的」，要帶領團員戰勝每一場。他形容成員擅長嘻哈、饒舌，態度非常Real、有個性，互動直來直往，反而好相處，拍攝宣傳照時適逢他的24歲生日，團員還送上蛋糕幫忙慶祝，非常有團魂，絕非外界對於嘻哈歌手的高冷形象。





熱愛饒舌的高有翔，曾在選秀比賽受挫，這次更緊捉機會，爭取站上舞台的機會，他每天自基隆通勤1、2小時往返台北訓練，還在選管人員要求下嚴格減肥，少吃澱粉類的米飯、麵條，有一段時間只吃水煮雞胸肉、青菜，瘋狂瘦身了10公斤，外形更加帥氣，被問過程是否很痛苦，他苦笑說習慣就好，同樣參賽《原子少年》的朋友瘦得更明顯，要從演唱功力跟外型著手，共同朝偶像目標邁進！





《原子少年 Atom Boyz》木星成員名單整理，擁有舞蹈、唱歌、饒舌樣樣出色的男孩IG都在這！





這次來介紹整理原子少年 Atom Boyz天王星成員相關資料，而這顆星球的成員們都是各個年輕富有魅力、才藝十足的男孩們，那本篇「原子少年 天王星」的分隊成員及 Instagram、Facebook 等社群平台的詳細資訊給各位。





▲蔡承祐 CY。（圖 / 野火娛樂）

▲陳柏諦 Buddy。（圖 / 野火娛樂）

▲林川祐 C Yo。（圖 / 野火娛樂）

▲高翔 ( 高有翔 ) SEAN。（圖 / 野火娛樂）

▲吳昱廷 Yu Ting。（圖 / 野火娛樂）

▲小孩 (何世華) Kidz。（圖 / 野火娛樂）

▲林宣豪 Mark。（圖 / 野火娛樂）

▲黃培峰 Bee。（圖 / 野火娛樂）

▲陳子輇 Justin。（圖 / 野火娛樂）