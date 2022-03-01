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中二補選未撼動盧秀燕　藍營一姐施政滿意度破7成

▲盧秀燕民調持續大幅領先對手，圖為今日說明台中市囤房稅草案內容。（圖／台中市政府提供，2022.03.01）
▲盧秀燕民調持續大幅領先對手，圖為今日說明台中市囤房稅草案內容。（圖／台中市政府提供，2022.03.01）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-01 13:05:12

美麗島電子報今公布「2022年2月台中市民調」，市民對盧秀燕信任度達69.4％，施政滿意度72.3%、因應新冠肺炎的表現66.8%。年底選戰民調顯示，盧秀燕分別對上綠營3位戰將，支持度都大幅領先，分別贏前市長林佳龍15.3%、立法院副院長蔡其昌28.9%、現任立委何欣純38.4%。

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美麗島電子報今（1日）公佈的「2022年2月台中市民調」，電話訪問調查時間是今年2月23日至2月24日，成功完訪1073人。針對下屆台中市長選舉，以藍綠對決方式進行調查，支持度分別如下：
盧秀燕48.9%、林佳龍33.6%，領先15.3%。
盧秀燕55.5%、蔡其昌26.6%，領先28.9%。
盧秀燕59.2%、民進黨20.8%，領先38.4%。

詢問4位政治人物誰適合擔任下屆台中市長？台中市民憑印象和判斷可複選的結果，盧秀燕64.3%最高、林佳龍36.8%、蔡其昌22.4%、何欣純15.1%。

對比上月22日TVBS的民調，兩次數據相差不遠，TVBS民調如下：
盧秀燕52%、林佳龍35%，領先17%。
盧秀燕57%、蔡其昌30%，領先27%。
盧秀燕60%、何欣純24%，領先36%。

美麗島電子報另進行盧秀燕個人施政民調，今年2月信任度69.4%，比去年12月調查增加1.1%；施政滿意度72.3%，比去年12月增加1.5%，顯見今年1月國民黨在中二立委補選敗北，並未對盧秀燕信任度造成衝擊，台中市民眾對盧秀燕正向與負向評價的差距，也有擴大跡象。

針對新冠肺炎疫情以來，振興台中市經濟的作法和成果，盧秀燕有66.8%的認同度。至於台中市在六都的發展排名，29.3%市民認為至少前2名，至少第3名有38.0%，認為排後半段班的有22.3%。反映出台中市民在地認同感、城市光榮感等主觀感受皆偏向正面。

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