COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台開爆財務危機　副董吳子嘉：花蓮天堂新樂園停業兩週

▲ 台開副董事長兼發言人吳子嘉表示，花蓮新天堂樂園停業2週。(圖／台開提供，資料照片)
▲ 台開副董事長兼發言人吳子嘉表示，花蓮新天堂樂園停業2週。(圖／台開提供，資料照片)

記者許家禎/台北報導

2022-03-01 13:29:52

台開連續跳票、傳出財務危機，傳出旗下多個營業據點都發不出薪水，其中網美打卡景點，花蓮新天堂樂園傳出今（1）日停業，台開副董事長兼發言人吳子嘉先是對外表示「不知道這怎麼一回事！」，但之後接受媒體聯訪時卻說花蓮新天堂樂園停業2週。而此前，遭解任的台開董事長邱于芸發出聲明表示，「自己早就準備好薪資，但有人不肯讓她發薪」，痛批有人想辦法要讓公司爛掉死掉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台開邱復生、邱于芸父女董座之爭持續延燒，由於父女經營理念不同，邱于芸在今（2021）年農曆年前遭解任，但邱于芸認為程序不符，自己仍是董座。然而過完年，邱于芸指控自己竟然被人鎖在辦公室外，辦公室無法進入，也無法登入公司電子文件簽核系統，隨後驚爆台開退票，面臨下市危機。

由於台開連續跳票，傳出旗下經營的花蓮新天堂樂園、金門風獅爺購物中心BOT案、台北築空間、新竹雲夢山丘等都發不出薪水、面臨停業危機。台開副董事長兼發言人吳子嘉2月26日表示，台開累計跳票金額已達新台幣10億元，本周還有8億元，公司發不出薪水，確實面臨停業問題，一度商場也要斷電，但25日已先繳了部分費用，後續還有薪水問題要進一步跟員工協商。

沒想到後來又傳出，花蓮新天堂樂園有管理階層就地解散員工，讓不少員工十分錯愕，擔心失業領不到薪水和資遣費。威秀影城也公告，配合花蓮新天堂樂園商場營運政策，花蓮新天堂樂園於3月1日起暫時休業，一旁的星巴克今日則是正常營運，但花蓮新天堂樂園有保全人員控管，僅開放員工進出與廠商收拾物品。

面對花蓮新天堂樂園停業一事，吳子嘉先是對外回應「不知道這怎麼一回事，現在公司財務危機，沒有錢可以付薪水，怎麼會大規模資遣員工？」但今日面對大批媒體電話聯訪提問時，又表示即日起新天堂樂園暫停營運2週。他指出，台開自營櫃薪水付不出來確定結束營業，其他14家的外櫃則有合約保障，目前正與廠商協商中，希望2週後可以恢復營運。

吳子嘉表示，大規模資遣預告期有60天，目前還未提出申請，目前等於先讓員工在家上班2個月，這段期間薪資照常計算，而員工也可以依法規尋求自力救濟，向政府機關申請相關補助。

台開爆發財務危機，日前邱于芸發出聲明表示，自己早就準備好薪資，但指控有人不肯讓她發薪，她指出下個月的薪水已經幫同仁借到，也幫公司借到了渡過難關的救命錢，卻有人不肯讓她發。痛批這些人一直想辦法讓公司爛掉死掉，讓股東和同仁生計失去依靠，永遠只盤算和圖謀自己的利益。

據了解，今年2月中台開召開審計委員會議，會中獨董強力譴責公司不能容許連續跳票無人聞問，對於公司重整、解散或是債務協商繼續經營等，都應該要有方向。審計委員最終決議，將於4月11日召集股東臨時會全面改選董事。會後欲發布重訊，卻遭台開副董吳子嘉拒絕。吳子嘉對外回應，「尊重，但公司依法不予處理。」


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀