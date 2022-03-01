COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

大軍壓境！俄軍綿延64km　美憂爆巷戰「最壞時刻未來臨」

▲烏克蘭伊萬基夫（Ivankiv）區的東北方，集結了大量裝甲車地面部隊，還能看見房子在燃燒。（圖／美聯社）
▲烏克蘭伊萬基夫（Ivankiv）區的東北方，集結了大量裝甲車地面部隊，還能看見房子在燃燒。（圖／美聯社）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-01 14:09:05

俄羅斯揮軍攻入烏克蘭已經邁入第6天，儘管雙方已經展開談判，但仍未取得進展。美國太空科技公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）再度釋出最新衛星照片，顯示出俄羅斯軍隊在烏克蘭首都基輔（Kyiv）集結，可能將再度發動攻勢。美國官員分析指出，雖然烏克蘭頑強抵抗，俄羅斯仍有攻下基輔的能力，戰爭最壞的時刻恐怕尚未來臨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《CNN》報導，馬薩爾科技發佈的最新衛星圖像顯示，俄羅斯軍隊目前已經在基輔郊區集結，且車隊綿延長達40英里（約64公里），目前美國白宮正在密切監視當中。

▲美國太空科技公司馬薩爾科技27日所公布的衛星照片顯示，烏克蘭基輔州（Kyiv）伊萬基夫（Ivankiv）區的東北方，集結了大量裝甲車地面部隊。（圖／美聯社）
▲美國太空科技公司馬薩爾科技27日所公布的衛星照片顯示，烏克蘭基輔州（Kyiv）伊萬基夫（Ivankiv）區的東北方，集結了大量裝甲車地面部隊。（圖／美聯社）
根據2名知情人士透露，美國政府官員28日警告，俄羅斯軍隊可能將再大軍壓境，俄軍可能會在第二波攻勢穩固在烏克蘭境內的陣地，並且憑藉「數量優勢」來攻克烏克蘭的抵抗。

一名議員表示，「這令人十分沮喪」。有官員指出，俄軍恐將對基輔展開「圍城」行動，並預測屆時可能會爆發巷戰（urban warfare），恐怖的戰爭畫面將會持續出現，這場戰爭最壞的時刻尚未到來。

美國情報官員最初預測，由於軍武能力相差過大，俄軍最慢會在4天內拿下基輔，但烏克蘭軍隊十分頑強，加上俄羅斯後勤失誤，讓俄軍無法挺進。不過有五角大廈官員表示，「不管烏克蘭用多大的力量抵抗，從單純軍事和戰術角度來看，俄羅斯毫無疑問擁有拿下基輔的人力和火力。」

另一名美國國防官員透露，俄羅斯集結的軍隊中，大約有四分之一尚未進入烏克蘭，這可能是在替第二波攻擊做準備，俄羅斯總統蒲亭還可能會下令進行更強烈的攻擊。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀