大軍壓境！俄軍綿延64km 美憂爆巷戰「最壞時刻未來臨」
俄羅斯揮軍攻入烏克蘭已經邁入第6天，儘管雙方已經展開談判，但仍未取得進展。美國太空科技公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）再度釋出最新衛星照片，顯示出俄羅斯軍隊在烏克蘭首都基輔（Kyiv）集結，可能將再度發動攻勢。美國官員分析指出，雖然烏克蘭頑強抵抗，俄羅斯仍有攻下基輔的能力，戰爭最壞的時刻恐怕尚未來臨。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-03-01 14:09:05
根據《CNN》報導，馬薩爾科技發佈的最新衛星圖像顯示，俄羅斯軍隊目前已經在基輔郊區集結，且車隊綿延長達40英里（約64公里），目前美國白宮正在密切監視當中。
根據2名知情人士透露，美國政府官員28日警告，俄羅斯軍隊可能將再大軍壓境，俄軍可能會在第二波攻勢穩固在烏克蘭境內的陣地，並且憑藉「數量優勢」來攻克烏克蘭的抵抗。
一名議員表示，「這令人十分沮喪」。有官員指出，俄軍恐將對基輔展開「圍城」行動，並預測屆時可能會爆發巷戰（urban warfare），恐怖的戰爭畫面將會持續出現，這場戰爭最壞的時刻尚未到來。
美國情報官員最初預測，由於軍武能力相差過大，俄軍最慢會在4天內拿下基輔，但烏克蘭軍隊十分頑強，加上俄羅斯後勤失誤，讓俄軍無法挺進。不過有五角大廈官員表示，「不管烏克蘭用多大的力量抵抗，從單純軍事和戰術角度來看，俄羅斯毫無疑問擁有拿下基輔的人力和火力。」
另一名美國國防官員透露，俄羅斯集結的軍隊中，大約有四分之一尚未進入烏克蘭，這可能是在替第二波攻擊做準備，俄羅斯總統蒲亭還可能會下令進行更強烈的攻擊。