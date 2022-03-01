中市科博館石磚路雨天易滑　議員：機車族夢魘

台中市北區自然科學博物館路段，鋪設了花崗石路面。設置凹凸不平的路面，是為了提醒車輛降低速度。但遇到下雨，石面摩擦力小，機車打滑「犁田」自摔事件頻傳。台中市議員陳文政表示，這幾年已接獲多起民眾陳情，自己平時以機車代步，也曾在該路面差點滑倒。希望在邀請相關單位會勘後，能儘速做出改善。

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陳文政今 (2) 日邀集市政府建設局及相關單位進行會勘。他強調，行人的安全與機車族的安全，兩者都需要重視。行人安全，可設置測速照相或使用科技執法等方法進行強化；石磚路面部分，建議可分段改善，保留停醒車輛放慢的效果，號誌前的煞車區改用摩擦力較高的路面，讓機車族不再騎得「心驚膽顫」。

陳文政表示，台中市西屯路博館路口至健行路口，因連接科博館與植物園，常有大量的行人與遊客穿越。過去該路段沒有交通號誌及速限標示，館方為了保護行人安全，民國 88 年時特意設置了景觀路面，提醒行經路段的車輛降低速度。隨著使用的時間越久，該路段的石面疑因長年的摩擦變得更光滑，加上台中近幾年外移人口暴增，西屯路車流量大增，若遇到下雨天時，若機車煞車稍微大力一點，在速度低於 30 公里下，仍會發生打滑的情況。

陳文政說，其實北區在地的機車族都會刻意避開這段道路，但現在上下班時間到處都塞，有一次自己為了節省時間，也在下雨天行經該路段，因前方機車緊急煞車，導致自己也急煞打滑，險些摔倒。這幾年也有很多人透過電話或通訊軟體向他反映打滑、凹凸不平等問題，希望相關單位能做出改善。