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第25期疫苗預約明開放！本週起　每週三天開放預約第三劑

▲指揮中心發言人莊人祥說明第25期預約接種事項。（圖／翻攝自疾管署直播）
▲指揮中心發言人莊人祥說明第25期預約接種事項。（圖／翻攝自疾管署直播）

編輯中心／綜合報導

2022-03-01 14:13:32｜2022-03-01 14:15:16

中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，因應國內本土疫情，COVID-19公費疫苗平臺於每週三至週五，開放滿18歲以上民眾預約接種追加劑，本次開放預約時間為3月2日至3月4日；目前已提供民眾於各地方政府衛生局安排或指定的合約醫療院所預約接種，或至隨到隨打接種站進行接種。

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指揮中心指出，為提供民眾多元疫苗預約管道選擇，以加速提升民眾免疫保護力，COVID-19公費疫苗預約平台持續於每週三上午10時至每週五中午12時提供民眾預約，並於下週(週一至週日)開始接種；本次(第25期)提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑。另請已於各地方政府衛生局安排或指定的合約醫療院所完成預約的民眾，仍依原已預約時段前往接種，無需再於預約平台重複預約。

▲第25期預約接種。（圖／指揮中心）
▲第25期預約接種。（圖／指揮中心）
預約平台相關對象及期程說明如下：
一、 施打時程：自2022年3月7日至3月13日。
二、 符合資格對象：2021年12月19日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/13(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。
三、 預約分流時程：
(一) 55歲以上：3月2日上午10時至3月4日中午12時。
(二) 38歲-54歲：3月2日中午12時至3月4日中午12時。
(三) 18歲-37歲：3月2日下午2時至3月4日中午12時。

指揮中心說明，民眾可於3月1日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。 

指揮中心指出，預約平臺僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。

指揮中心發言人莊人祥補充表示，本期符合預約資格共有571萬2000人，各縣市量能約有151萬份，其中AZ疫苗有1.6萬劑、BNT疫苗20.6萬劑、莫德納疫苗121.1萬劑、高端疫苗7.6萬劑。（編輯：林莞茜）

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