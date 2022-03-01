第25期疫苗預約明開放！本週起　每週三天開放預約第三劑

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預約平台相關對象及期程說明如下：
一、 施打時程：自2022年3月7日至3月13日。
二、 符合資格對象：2021年12月19日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/13(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。
三、 預約分流時程：
(一) 55歲以上：3月2日上午10時至3月4日中午12時。
(二) 38歲-54歲：3月2日中午12時至3月4日中午12時。
(三) 18歲-37歲：3月2日下午2時至3月4日中午12時。
指揮中心說明，民眾可於3月1日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。
指揮中心指出，預約平臺僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。
指揮中心發言人莊人祥補充表示，本期符合預約資格共有571萬2000人，各縣市量能約有151萬份，其中AZ疫苗有1.6萬劑、BNT疫苗20.6萬劑、莫德納疫苗121.1萬劑、高端疫苗7.6萬劑。（編輯：林莞茜）