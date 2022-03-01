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援助烏克蘭難民！蔡其昌集資一千萬、率綠委捐一日所得

▲蔡其昌除邀集企業集資一千萬，也偕眾立委捐出一日所得，聲援烏克蘭難民。（圖／記者黃宣尹攝影，2022.03.01）
▲蔡其昌除邀集企業集資一千萬，也偕眾立委捐出一日所得，聲援烏克蘭難民。（圖／記者黃宣尹攝影，2022.03.01）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-01 14:20:10

立法院副院長、台灣中華職棒會長蔡其昌今（1）日召開「Taiwan Can Help」人道行動，率先宣布與企業集資捐助1000萬元，盼能拋磚引玉，而多位立委也捐出一日所得，援助烏克蘭難民。蔡其昌說，謝謝立法院這麼多同仁一起聲援烏克蘭，也希望台灣伸出援手幫忙烏克蘭難民。今天特別邀請外交部來，因為一定要政府介入，才能救援更多的人。

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蔡其昌說，包括車王電子、美琪瑪國際股份有限公司、義隆電子、康舒生技、璞永建設等超過10家企業，集資1000萬資金，希望拋磚引玉，創造一個「善的循環」，一起協助逃難到鄰近國家的烏克蘭難民。

蔡其昌表示，國際需要台灣的時候，台灣有能力幫忙大家，相信在台灣需要國際的時候，國際會大力支持台灣，這就是「善的循環」。

蔡其昌說，烏克蘭難民一定可以感受到台灣人的愛與善，這是發起這個活動的最初概念。目前有大量難民都在波蘭，外交部也已經與波蘭對接。

另立委林楚茵、林宜瑾、張廖萬堅、莊競程、羅美玲、何志偉、陳秀寳、許智傑、洪申翰、李昆澤、劉世芳、湯蕙禎、陳素月、吳玉琴、王美惠、蘇巧慧、邱泰源、范雲、賴品妤、邱議瑩、沈發惠等人也加入援助烏克蘭難民行列，共同捐出立委一日所得（約20萬元）。

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