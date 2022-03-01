反送中紀錄片被消失　鍾佳濱、郭國文、林楚茵籲審查透明

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郭國文表示，3年前Facebook宣布演算法將大幅改變：加重一般親朋好友、並減少粉絲專頁的貼文曝光；從此以後，粉專的「自然觸及」就降低很多。這可是影響到民眾的認知與價值觀的重要平台，但隨著演算法一再改變，使用者只能去「迎合」臉書的計算方式。
從近期po出「時代革命」貼文就被降觸及外，還有先前因討論疫情、罵中國或是加密貨幣而被鎖住帳號，顯然臉書已達管制言論的狀況。郭國文強調，Facebook的狀態卻與傳統報社不同，因為報社從印刷到送報都是自力更生，臉書則是靠國家的基礎建設來運作，等於國家是臉書的送報生。
郭國文認為，臉書透過基礎建設營運卻限制民眾言論與接收資訊，形成一個「國中之國」來影響民眾認知，即將成立的數位發展部應該有所作為，不管是針對假訊息上的防範，還有在臉書演算法上的公開透明，都是重要課題。
林楚茵表示，去年10月12日在施政總質詢，有關臉書言論審查、詐騙犯罪的問題，行政院長蘇貞昌明確宣示，言論自由保障是民主重要的一環，臉書言論審查不得逾越國內法，同時也指示經濟部、NCC等相關部會盡速修法研究。林楚茵怒批，從去年10/12至今已將近半年，相關部會都沒有修法進度，她要求部會趕快動起來，不要行政怠惰。
林楚茵認為，相關部會應要求數位平台兼具公益性、公平性兩原則。首先，無論電視、廣播或平面媒體都要具公益性，而社群平台也屬於大眾傳播媒介，不能置外於法律，未來的數位發展部或NCC必須修法適度限制。再者，社群平台如臉書、Youtube都有商業收費，有經濟消費行為就要符合市場公平性，否則會成為壟斷市場。林楚茵提醒公平會要站在消費者的立場，要求平台公開演算數據，不能放任平台自訂遊戲規則，否則就是放任它成為商業巨獸。
林楚茵也將「臉書應公開審查機制」連署書連結放在臉書上，她提到，若連署貼文被下架刪文，更顯見社群平台太無法無天。
最後，鍾佳濱做出結論，NCC在去年年底於網站公布「數位通訊傳播服務法」草案架構，要求服務提供業者公布審查程序，但並未說明草案內容研擬進度與工作期程。因此呼籲NCC確定草案推動期程、加速推動通傳法上路，並將「社群平台審查程序透明化」列為重要目標。