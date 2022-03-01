平抑房價　中市囤房稅草案拍板送審

台中市長盧秀燕今(1)日市政會議宣布，台中市房屋稅徵收率自治條例修正草案拍板定案，調高多屋族的房屋稅，也就是俗稱的「囤房稅」，針對持有非自住房屋訂定差別稅率，3戶以下每戶將按2.4%稅率課徵；4戶以上每戶按3.6%稅率。盧秀燕強調，此次稅率調整目的為平抑房價，有高達92%民眾不受影響，修正草案將於3月送台中市議會審議，如通過實施，增加稅收將「專款專用」於青年及弱勢租屋補貼，落實居住正義。





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盧秀燕指出，台中市為全國第二大城，高達281萬位市民有居住需求，長久以來政府推動「住者有其屋」，但持有房屋數應該合理；目前有些房屋集中在少數人手裡，變成少數人掌控大多數人需求，不符合居住正義。因此，市府希望透過擴大自住用及非自住住家用房屋稅率的差距，使稅制更符合社會正義，同時也希望藉由課徵非自住住家房屋較高稅率，讓持有較多房屋的屋主，釋出房屋，達到平抑房價的效果。











盧秀燕說，台中市一般自住用稅率是1.2%，經修正後的囤房稅率，持有台中市非自住房屋3戶以下，每戶按2.4%稅率課徵；持有4戶以上，則每戶按3.6%稅率課徵，預估受影響屋主約8.7萬人、房屋10.6萬戶，高達92%市民不受影響；她也強調，實施該法案後，市庫一年預計增加約4億元稅收，將採「專款專用」方式，全數投入青年及弱勢租屋補貼，盼逐步解決台中市不合理房價情形，落實居住正義。











地方稅務局長沈政安表示，依內政部資料顯示，台中市房價指數偏高，因此建議市府研擬囤房稅，實施居住正義；六都之中，目前除台北市及桃園市實施高囤房稅率外，台南市也才剛通過修法，這是各地方政府的趨勢。如順利修法通過，將自今年7月開始實施，稅額會反映在明年5月的房屋稅單；增加的稅收將投入青年或弱勢家庭租金補貼，減輕這些族群的資金負擔，也降低租稅轉嫁對弱勢房客的衝擊，全力維護市民居住權利。











沈政安指出，為研擬符合租稅公平正義與社會期待的囤房稅法案，市府先後召開多次公聽會，聽取各界意見。針對特殊性質的房屋，草案中也訂定相關配套，除了自住、公益出租人出租使用房屋仍採稅率1.2%課徵，及社會住宅房屋稅仍減徵20%不受影響外，其他供住家使用的公有房屋、公同共有房屋、勞工宿舍、公立學校BOT學生宿舍、營利事業無償供員工使用的地上停車場、包租代管的租賃住宅等，將不計入非自住住家用房屋戶數計算，維持按原來的稅率1.5%課徵房屋稅。此外，起造人新建3年內待銷售住家用非囤房性質的房屋，稅率則參考其他各都折衷訂為2%。



