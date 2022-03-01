COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

烏克蘭靠刺針飛彈立戰功　專家：國軍飛彈數量應增加

▲我國陸戰隊使用的DNS雙聯裝刺針飛彈。（圖／記者呂炯昌攝）
▲我國陸戰隊使用的DNS雙聯裝刺針飛彈。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-01 18:45:54｜2022-03-01 18:54:33

俄羅斯上月24日揮軍入侵烏克蘭，但烏克蘭軍隊透過西方國家提供的FIM-92刺針（Stinger）防空飛彈與FGM-148標槍（Javelin）飛彈，令俄軍蒙受龐大損失。專家認為國軍採購的刺針飛彈能夠抵消共機對地密切攻擊能力，但是國軍的刺針飛彈庫存數量仍嫌不足。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，單兵攜行與雙連裝的刺針飛彈具有高機動性、隱匿性高不容易遭敵軍偵測，紅外線追蹤的刺針飛彈能夠抵銷部分共軍戰場密接打擊能力，最主要是攻擊直升機，因為現在比較少用噴射機做密接對地攻擊任務，除非投射雷射導引武器，刺針飛彈能用於應對共軍075三棲攻擊艦、福建機場直升機機降的威脅。

不過，蘇紫雲也指出，共軍作戰直升機約1000架，國軍刺針飛彈包括復仇者系統，數量上約400至500枚，相比之下國軍刺針飛彈數量上略嫌不足，未來數量可以逐步增加。中科院有能力把紅外線陸射劍一飛彈縮小化量產「國產刺針飛彈」，但是成本可能會是一大考量，根據美軍公開數據，刺針飛彈1枚要8萬美金（約200多萬台幣），若評估國產比外購還貴，未必要全部零件都國產化，可以部分採用國際市場上的現貨技術。

1980年代蘇聯入侵阿富汗戰爭中，阿富汗游擊隊用美國提供的340枚FIM-92A型肩射刺針飛彈擊落了200多架前蘇聯各型軍機，成為阿富汗游擊隊擊退入侵蘇聯紅軍的利器，也成為國軍一直跟美國爭購武器。

美國先是出售陸軍使用車載8聯裝「復仇者防空系統」，外（離）島部隊與海軍陸戰隊則使用雙聯裝系統。陸軍採購AH-64E阿帕契攻擊直升機時，也採購雙聯裝刺針空對空飛彈，能夠讓阿帕契直升機在執行對地攻擊任務之餘，也具備空戰能力。前立委林郁方表示，我國曾考慮在南沙太平島部署雙連裝刺針飛彈部，但卻遭到美國在台協會（AIT）以反恐管制為由反對。

美國對我使用刺針飛彈管制相當嚴格，除AIT每年派人定期查驗軍方庫存外，更反對國軍部署於太平島。過去因為政治及武器控管因素，美國始終拒絕出售我國單兵攜行式的肩射刺針飛彈，但是長年來美軍評估我武器控管成效後，立場有所鬆動，2016年歐巴馬總統在卸任前，決定售台250枚單兵攜行式刺針飛彈。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀