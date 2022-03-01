烏克蘭靠刺針飛彈立戰功　專家：國軍飛彈數量應增加

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不過，蘇紫雲也指出，共軍作戰直升機約1000架，國軍刺針飛彈包括復仇者系統，數量上約400至500枚，相比之下國軍刺針飛彈數量上略嫌不足，未來數量可以逐步增加。中科院有能力把紅外線陸射劍一飛彈縮小化量產「國產刺針飛彈」，但是成本可能會是一大考量，根據美軍公開數據，刺針飛彈1枚要8萬美金（約200多萬台幣），若評估國產比外購還貴，未必要全部零件都國產化，可以部分採用國際市場上的現貨技術。
1980年代蘇聯入侵阿富汗戰爭中，阿富汗游擊隊用美國提供的340枚FIM-92A型肩射刺針飛彈擊落了200多架前蘇聯各型軍機，成為阿富汗游擊隊擊退入侵蘇聯紅軍的利器，也成為國軍一直跟美國爭購武器。
美國先是出售陸軍使用車載8聯裝「復仇者防空系統」，外（離）島部隊與海軍陸戰隊則使用雙聯裝系統。陸軍採購AH-64E阿帕契攻擊直升機時，也採購雙聯裝刺針空對空飛彈，能夠讓阿帕契直升機在執行對地攻擊任務之餘，也具備空戰能力。前立委林郁方表示，我國曾考慮在南沙太平島部署雙連裝刺針飛彈部，但卻遭到美國在台協會（AIT）以反恐管制為由反對。
美國對我使用刺針飛彈管制相當嚴格，除AIT每年派人定期查驗軍方庫存外，更反對國軍部署於太平島。過去因為政治及武器控管因素，美國始終拒絕出售我國單兵攜行式的肩射刺針飛彈，但是長年來美軍評估我武器控管成效後，立場有所鬆動，2016年歐巴馬總統在卸任前，決定售台250枚單兵攜行式刺針飛彈。