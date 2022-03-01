接見工商團體　蔡英文提及技術移工留才議題

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蔡英文致詞時首先表達歡迎之意，並感謝產業界先進和政府共同努力，讓臺灣在疫情影響下，在經濟方面依然有穩健的發展。蔡英文指出，去年臺灣出口成長近3成，人均GDP也首次超過3萬美元。她期待各個產業的優異成果，也可以透過加薪的方式，與勞工朋友共同分享經濟成長的果實。
在會中，蔡英文談及穩定供電、再生能源、淨零碳排、烏俄情勢等議題，並與訪賓共同聽取經濟部曾文生次長「經濟成長、用電成長」簡報。談到缺才、缺工議題，蔡英文表示，政府已經公布「移工留才方案」，未來在臺灣工作滿6年的移工或僑外生可以繼續留用，滿5年還可以申請永久居留。讓具備技術能力的移工人才留在臺灣，讓「留才久用」成為臺灣產業發展的重要助力。
此外，面對近來大家關注的俄烏情勢發展，蔡英文也表示，政府都會持續掌握，並且密切關注國內能源、糧食、物價及股匯市的變化，以及全球經貿動態局勢。上週五和昨天上午，行政院也持續邀集各部會研商因應策略，來維持國內重要物資、物價，以及金融市場穩定。
今日活動與會者包括中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、中華民國全國工業總會監事會召集人潘俊榮、中華民國全國商業總會理事長許舒博、中華民國工商協進會理事長林伯豐、中華民國全國中小企業總會理事長李育家、中華民國工業協進會理事長蔡圖晉、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽及中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司，由行政院副院長沈榮津陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長李大維也在座。