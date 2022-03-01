瑤瑤23歲存到第一桶金　超省錢「修馬桶絕招」嚇壞姊姊

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Apple忍不住說：「妳要怎麼當苦行僧都可以！但不能苦了周遭的人！」更拿「鎖水龍頭來省水」這件事舉例，有次到瑤瑤家上廁所卻發現沒辦法沖水，反應後只見她拿著板手走進來，稀鬆平常地將螺絲打開，才得以正常沖水，瑤瑤則解釋：「那是因為馬桶漏水，但沒有找人來修，才會想出這個辦法省水。」讓人聽得目瞪口呆。
小資族代表蔡允潔身上行頭有別一般女明星，比較熱愛小眾品牌，穿著都是平價時尚，她本人還透露已長達一年多沒買過包包和鞋子，若上節目需要治裝，就會主動尋找贊助廠商，就可以省下一筆預算。而身為蔡允潔好友的小優，則趁機抱怨她經常「省」過頭，買任何東西都要精打細算，就算油表已經見底也只加300元，就因擔心油價浮動錯失省錢機會。對此，蔡允潔反倒很驕傲，並提供省錢祕訣：「跟加油站的人變成好朋友，還可以提前知道降價的消息。」阿Ken一聽就驚呼：「妳把油價數字當股市在看，竟然還要去加油站得內線消息。
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