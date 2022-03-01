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瑤瑤23歲存到第一桶金　超省錢「修馬桶絕招」嚇壞姊姊

▲瑤瑤23歲就存到人生第一桶金，超省錢「修馬桶絕招」嚇壞姊姊。（圖／瑤瑤IG）
▲瑤瑤23歲就存到人生第一桶金，超省錢「修馬桶絕招」嚇壞姊姊。（圖／瑤瑤IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-03-01 15:31:27｜2022-03-01 15:36:11

由《我愛黑澀會》出身的Apple（黃暐婷）、瑤瑤（黃喬歆）是演藝圈著名的姊妹檔，2人近來與小優、蔡允潔等人一同上節目《同學來了》，參與「身邊的他窮酸病發作？再不改改沒人受的了」主題，其中「省錢達人」瑤瑤在23歲時就存到人生第一桶金，已經把省錢當興趣的她，超狂的方法讓引發現場譁然。

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瑤瑤從生活小細節做起，平常錄影都習慣提早出門搭公車，在疫情爆發後，更練就騎共享機車上通告的習慣，這讓姊姊Apple超崩潰：「晚上一個女生騎車還要過橋超危險，但她都講不聽。」瑤瑤則持反對意見，她認為自己並非大忙人，坐公車、騎機車還能省下小錢，同時也覺得自己「賺到了」！

▲瑤瑤（左）省錢舉動讓姊姊Apple（右）相當崩潰。（圖／中天提供）
▲瑤瑤（左）省錢舉動讓姊姊Apple（右）相當崩潰。（圖／中天提供）
Apple忍不住說：「妳要怎麼當苦行僧都可以！但不能苦了周遭的人！」更拿「鎖水龍頭來省水」這件事舉例，有次到瑤瑤家上廁所卻發現沒辦法沖水，反應後只見她拿著板手走進來，稀鬆平常地將螺絲打開，才得以正常沖水，瑤瑤則解釋：「那是因為馬桶漏水，但沒有找人來修，才會想出這個辦法省水。」讓人聽得目瞪口呆。

小資族代表蔡允潔身上行頭有別一般女明星，比較熱愛小眾品牌，穿著都是平價時尚，她本人還透露已長達一年多沒買過包包和鞋子，若上節目需要治裝，就會主動尋找贊助廠商，就可以省下一筆預算。而身為蔡允潔好友的小優，則趁機抱怨她經常「省」過頭，買任何東西都要精打細算，就算油表已經見底也只加300元，就因擔心油價浮動錯失省錢機會。對此，蔡允潔反倒很驕傲，並提供省錢祕訣：「跟加油站的人變成好朋友，還可以提前知道降價的消息。」阿Ken一聽就驚呼：「妳把油價數字當股市在看，竟然還要去加油站得內線消息。

▲蔡允潔（右）省錢祕訣讓小優（左）超傻眼。（圖／中天提供）
▲蔡允潔（右）省錢祕訣讓小優（左）超傻眼。（圖／中天提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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