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內幕／拜登突派國安特使團訪台　大破「棄台論」謠言

▲美國總統拜登派國安特使團訪台。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登派國安特使團訪台。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-01 15:27:37｜2022-03-01 15:39:45

俄羅斯侵略烏克蘭，中國隨之強化認知作戰，操作「美國棄台論」之際，美國總統拜登（Joe Biden）派遣跨黨派訪團來台，於今（1）日抵台，受到各界關注。國安人士對此表示，這是有史以來份量最重的訪團，都是有決策影響力的人士，在中國打認知作戰的時間點來台，除了可以提升美國在亞太地區的領導力，也象徵對於台海和平與安全的堅定支持，「棄台論」謠言自然破除。

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對於拜登特使團訪台，國安人士指稱，此次訪團並非早就規劃，而是有點突然，「短時間刻意安排的」，從《路透社》突然丟出訪團訊息可知，這就是美方放的消息，台灣部分收到通知則很低調，「當然中國會有所反應，但美國就是要這樣硬幹，那也OK」。

該人士指稱，此次扣掉現任國會議員的訪團，應該是有史以來分量最重的團，涵括布希、歐巴馬到拜登時期民主黨的主要國安團隊。這個團隊橫跨國務院、國防部、國安會系統，這樣的團來一定有美國政府背後的支持。

該人士表示，這些官員來台都有敏感性存在，尤其在中國打認知作戰的時間點，派遣官員訪台可以提升美國在亞太地區的領導力，也象徵對於台海和平與安全的堅定支持，「棄台論」謠言自然破除。

熟悉外交的黨政人士則說，這個訪團是民主黨，趕在共和黨的美國前國務卿蓬佩奧來台前訪問台灣。蓬佩奧當然會比較批判拜登政府，訪團可以平衡蓬佩奧的說法，對台灣來講，有跨黨派的角度，展現兩黨對台灣的支持。

該人士表示，此次拜登的特使團都是重量級的人物，他們不單單只是前官員，而是跟現在拜登政府還是有非常密切聯繫，也有決策影響力的大咖，在台灣訪問期間的所見所聞，在這樣關鍵的時間點，能夠透過他們轉達給拜登政府。

另據了解，還會有其他訪團，包括國會議員等等，一波一波從美國來台訪問。綠營人士分析，美國國會議員來，就會讓國人知道，台灣跟烏克蘭不一樣。

該人士說，現在疫情趨緩，外交泡泡越來越多，美國國會議員年底要選舉，唯一能夠旅遊的時間大概就是最近，所以會有越來越多訪團到台灣。

另名國安幕僚表示，此次的訪團行程不會太多，很緊密，一定帶有任務來的，「越低調越神秘的團，實質的東西越多，這次訪團見總統、外交部、國防部，想必就是真槍實彈，不會是客套的東西」。

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