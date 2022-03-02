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陳庭妮爬山被求婚太累「不急著辦婚禮」　幸福甜曬買菜包

▲陳庭妮被胡宇威求婚成功後，透露「現在應該是自己人生最高調的時刻」，坦言爬山被求婚太累「不急著辦婚禮」。（圖／LONGCHAMP提供）
▲陳庭妮被胡宇威求婚成功後，透露「現在應該是自己人生最高調的時刻」，坦言爬山被求婚太累「不急著辦婚禮」。（圖／LONGCHAMP提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-03-02 07:24:49

幸福準人妻陳庭妮被求婚成功後，維持一如以往的低調個性，分享和胡宇威在一起的時間很長，喜訊曝光後，反而覺得生活沒有太大的變化，「我們兩個都是喜歡低調生活的個性，所以相處很自在」，但忍不住自嘲「現在應該是自己人生最高調的時刻」，透露「大家看到我都會一直恭喜我，到最後反而有點不好意思」的害羞心聲。穿上LONGCHAMP 2022春夏以南法釉面陶器圖騰為靈感的長洋裝，在頭頂繫上版畫圖紋絲巾搭配閒適牛皮木底楔型鞋，幸福甜曬身上與法國百年品牌Charvet聯手打造的Le Pliage Torchon亞麻托特包，直呼「超適合去買菜」！雖然坦言爬山被求婚太累「不急著辦婚禮」，沒辦婚禮前也堅持不先登記「怕我們兩個都很懶惰，一旦先登記很有可能就不辦了」。嚮往南法婚禮的陳庭妮，倒是相當熱衷上市場買菜、買花的時光，現場頻頻示範自己揹著買菜包購物的模樣，還稱讚「這包可以丟洗衣機清洗很方便」，儼然看出婚後也會是個賢慧人妻的甜蜜模樣。

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▲陳庭妮低調透露與胡宇威的兩人甜蜜互動。（圖／LONGCHAMP提供）
▲陳庭妮低調透露與胡宇威私底下的甜蜜互動。喜訊公開後連身邊朋友也有人說「太會藏了吧」。（圖／LONGCHAMP提供）
對於大家好奇的求婚經過，陳庭妮還原現場並嬌嗔表示「為什麼求婚要爬山爬那麼遠，而且後來天色變黑到很怕無法下山。只覺得還好有氧運動後，氣色應該不會太差」。她坦言「求完婚又經過過年『身分不太一樣』，大家對我們的未來有很多期待，辦婚禮、生小孩等都被問很多」，但她一貫的回答都是「順其自然」，直說目前沉浸在喜悅中，還沒認真想到後續「不急著辦婚禮」。

陳庭妮自豪過去到各地旅行，很熱衷入境隨俗的穿搭，譬如南法就要穿飄逸洋裝，前一套穿上LONGCHAMP 2022春夏白色棉府綢無袖迷你連身裙，在頭頂繫上格紋絲巾，搭配同系列手機袋和高筒休閒鞋，手提著好裝進新鮮花束的Cuir De Russie水桶包，就是自己平常去花市的模樣。

▲陳庭妮現場揹上LONGCHAMP與法國百年品牌Charvet，聯手打造的Le Pliage Torchon亞麻托特包，直呼「完全可以當買菜包」。（圖／LONGCHAMP提供）
▲陳庭妮現場揹上LONGCHAMP與法國百年品牌Charvet，聯手打造的Le Pliage Torchon亞麻托特包，直呼「完全可以當買菜包」。（圖／LONGCHAMP提供）
換上以南法鑽石地磚花紋為靈感的長洋裝，搭配閒適牛皮木底楔型鞋的陳庭妮，分享自己最愛身上與法國百年品牌Charvet聯手打造的Le Pliage Torchon亞麻托特包大側包，眼睛一亮直呼自己「平常非常喜歡買菜，這很適合買蔬菜、水果和花。還可以丟洗衣機清洗很方便」，已經無限想像揹這包到處去玩的樣子。

話鋒一轉她卻無奈表示，另一半胡宇威對於穿搭好像常會覺得「蛤有必要這樣嗎」，苦笑著說「他明顯是比較運動風」，但出席某些場合就會覺得太休閒，「所以我們在穿著上會很常幫彼此出主意」，連甜蜜曬起恩愛的方式都有夠低調。

▲LONGCHAMP 2022春夏系列，滿溢濃厚普羅旺斯風情，詮釋南法日常隨興自在的生活態度。（圖／記者蕭涵云攝）
▲LONGCHAMP 2022春夏系列，滿溢濃厚普羅旺斯風情，詮釋南法日常隨興自在的生活態度。（圖／記者蕭涵云攝）
LONGCHAMP 2022春夏系列詮釋南法普羅旺斯情懷，靈感源自經典釉面陶器的圖騰、版畫花卉與十字繡花紋，將散見於日常生活的藝術美感融入於設計，在白色或奶油色等淺色調中，搭配充滿活力的檸檬黃、珊瑚色及綠和藍等色彩，展現優雅愜意的面貌。

▲全新Le Pliage Cuir De Russie系列水桶包，以俄羅斯牛皮革勾勒出硬挺外觀，巧妙融合傳統花束提籃和夏日沙灘水桶的輪廓。陳庭妮盛讚不怕弄濕的Le Pliage Filet系列漁網包，則推出新色與XS迷你款。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新Le Pliage Cuir De Russie系列水桶包，以俄羅斯牛皮革勾勒出硬挺外觀，巧妙融合傳統花束提籃和夏日沙灘水桶的輪廓。陳庭妮盛讚不怕弄濕的Le Pliage Filet系列漁網包，則推出新色與XS迷你款。（圖／記者蕭涵云攝）
繼2020年與百年網狀購物袋製造商Filet成功合作漁網包後，今年春夏再度和成立於1866年的頂級亞麻茶巾製造商Charvet聯手，以代表法國傳統的藍白紅三色條紋，打造本季必備單品Le Pliage Torchon亞麻托特包。並擷取法國正統茶巾條紋及格紋圖樣，搭配輕盈飄逸的剪裁，貫穿本季服裝及單品。

▲全新Le Pliage Torchon亞麻托特包，以Charvet工坊再生水洗亞麻布料為包身，搭配藍白紅法國國旗顏色，飾上LONGCHAMP標誌性俄羅斯皮革袋蓋、提把和肩揹帶，令人眼睛一亮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新Le Pliage Torchon亞麻托特包，以Charvet工坊再生水洗亞麻布料為包身，搭配藍白紅法國國旗顏色，飾上LONGCHAMP標誌性俄羅斯皮革袋蓋、提把和肩揹帶，令人眼睛一亮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲本季同樣以茶巾為靈感的經典包款Le Pliage手提包、化妝包和手機袋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲本季同樣以茶巾為靈感的經典包款Le Pliage手提包、化妝包和手機袋；以及Brioche系列新色斜揹袋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲度假氛圍濃郁的Le Pliage Paris Saint Tropez編織包（圖下），其實是使用帆布所打造；Essential Rayé系列肩揹袋（圖上），則是完美海灘包首選。（圖／記者蕭涵云攝）
▲度假氛圍濃郁的Le Pliage Paris Saint Tropez編織包（圖下），其實是使用帆布所打造；Essential Rayé系列肩揹袋（圖上），則是完美海灘包首選。（圖／記者蕭涵云攝）

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