陳庭妮爬山被求婚太累「不急著辦婚禮」 幸福甜曬買菜包
幸福準人妻陳庭妮被求婚成功後，維持一如以往的低調個性，分享和胡宇威在一起的時間很長，喜訊曝光後，反而覺得生活沒有太大的變化，「我們兩個都是喜歡低調生活的個性，所以相處很自在」，但忍不住自嘲「現在應該是自己人生最高調的時刻」，透露「大家看到我都會一直恭喜我，到最後反而有點不好意思」的害羞心聲。穿上LONGCHAMP 2022春夏以南法釉面陶器圖騰為靈感的長洋裝，在頭頂繫上版畫圖紋絲巾搭配閒適牛皮木底楔型鞋，幸福甜曬身上與法國百年品牌Charvet聯手打造的Le Pliage Torchon亞麻托特包，直呼「超適合去買菜」！雖然坦言爬山被求婚太累「不急著辦婚禮」，沒辦婚禮前也堅持不先登記「怕我們兩個都很懶惰，一旦先登記很有可能就不辦了」。嚮往南法婚禮的陳庭妮，倒是相當熱衷上市場買菜、買花的時光，現場頻頻示範自己揹著買菜包購物的模樣，還稱讚「這包可以丟洗衣機清洗很方便」，儼然看出婚後也會是個賢慧人妻的甜蜜模樣。
記者蕭涵云/台北報導
2022-03-02 07:24:49
對於大家好奇的求婚經過，陳庭妮還原現場並嬌嗔表示「為什麼求婚要爬山爬那麼遠，而且後來天色變黑到很怕無法下山。只覺得還好有氧運動後，氣色應該不會太差」。她坦言「求完婚又經過過年『身分不太一樣』，大家對我們的未來有很多期待，辦婚禮、生小孩等都被問很多」，但她一貫的回答都是「順其自然」，直說目前沉浸在喜悅中，還沒認真想到後續「不急著辦婚禮」。
陳庭妮自豪過去到各地旅行，很熱衷入境隨俗的穿搭，譬如南法就要穿飄逸洋裝，前一套穿上LONGCHAMP 2022春夏白色棉府綢無袖迷你連身裙，在頭頂繫上格紋絲巾，搭配同系列手機袋和高筒休閒鞋，手提著好裝進新鮮花束的Cuir De Russie水桶包，就是自己平常去花市的模樣。
換上以南法鑽石地磚花紋為靈感的長洋裝，搭配閒適牛皮木底楔型鞋的陳庭妮，分享自己最愛身上與法國百年品牌Charvet聯手打造的Le Pliage Torchon亞麻托特包大側包，眼睛一亮直呼自己「平常非常喜歡買菜，這很適合買蔬菜、水果和花。還可以丟洗衣機清洗很方便」，已經無限想像揹這包到處去玩的樣子。
話鋒一轉她卻無奈表示，另一半胡宇威對於穿搭好像常會覺得「蛤有必要這樣嗎」，苦笑著說「他明顯是比較運動風」，但出席某些場合就會覺得太休閒，「所以我們在穿著上會很常幫彼此出主意」，連甜蜜曬起恩愛的方式都有夠低調。
LONGCHAMP 2022春夏系列詮釋南法普羅旺斯情懷，靈感源自經典釉面陶器的圖騰、版畫花卉與十字繡花紋，將散見於日常生活的藝術美感融入於設計，在白色或奶油色等淺色調中，搭配充滿活力的檸檬黃、珊瑚色及綠和藍等色彩，展現優雅愜意的面貌。
繼2020年與百年網狀購物袋製造商Filet成功合作漁網包後，今年春夏再度和成立於1866年的頂級亞麻茶巾製造商Charvet聯手，以代表法國傳統的藍白紅三色條紋，打造本季必備單品Le Pliage Torchon亞麻托特包。並擷取法國正統茶巾條紋及格紋圖樣，搭配輕盈飄逸的剪裁，貫穿本季服裝及單品。