放寬酒駕者提名標準？民眾黨：僅適用初犯且超過10年者
台灣民眾黨今（1）日中午召開中央委員會議，會後由秘書長謝立功轉述會議相關內容。其中針對涉犯酒駕就不得成為民眾黨提名人的部分，謝立功表示未來將會有所微調。其中針對初犯、未違反公共危險罪，且臨檢當下並未拒測，犯行時間超過10年者，將被視為條款中的例外，還是能夠被民眾黨提名為候選人。
記者丁上程／台北報導
2022-03-01 15:38:10
民眾黨中央委員會議後，謝立功出面召開記者會進行會後轉述。其中針對黨內提名人的酒駕相關規範，謝立功表示，經過選決會討論過後認為應當有所調整，因此增列「酒駕不予提名例外規定」條款，只要酒駕者為初犯，且當下未違反公共危險罪等相關刑責，且並未拒絕酒測，只要犯行超過10年以上，還是能為民眾黨所提名。
謝立功表示，外界對於民眾黨候選人的酒駕規範與標準都相當關注，不過也有黨內人士認為現階段的酒駕規範太過嚴格。「是不是吃薑母鴨、燒酒雞也涉及酒駕，就不能被民眾黨提名？」謝立功強調，現階段民眾黨的規範比中選會還要嚴格許多，因此認為條文可以適度修正。
現場記者也詢問，民眾黨的「酒駕零容忍」政策，遭到網紅四叉貓嘲諷變為「一容忍」？對此謝立功回應，原則上不希望提名者有酒駕行為，但考量更生人概念，民眾受到行政處罰也算是被懲罰過。謝立功強調，僅容許初犯且至今超過10年者才能有所通融。