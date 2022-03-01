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烏克蘭和台灣相比　洪秀柱：台灣是「小」、對岸是「大」

▲前國民黨主席洪秀柱參加冬奧回台後隔離，今（1）天出關就到高雄陪同羅智強行腳一起走。（圖／民眾提供）
▲前國民黨主席洪秀柱參加冬奧回台後隔離，今（1）天出關就到高雄陪同羅智強行腳一起走。（圖／民眾提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-03-01 15:59:30

前國民黨主席洪秀柱參加冬奧回台後隔離，今（1）天出關就到高雄陪同羅智強行腳一起走，對於外界質疑她對俄國入侵烏克蘭有「不同的見解」，洪秀柱說，為什麼把烏克蘭和台灣相比，台灣是「小」、對岸是「大」，以小事大要用智慧而不是挑釁，不是隨便喊爽就好，「我很大膽，因為有人會幫我，騙肖維」。

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洪秀柱指出，「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」，為什麼把烏克蘭和台灣相比，台灣是「小」對岸是「大」，以小事大要用智慧而不是挑釁，這是地緣政治的鐵律之一，蔡政府一直告訴大家，我們會有美國、日本或其他國家來幫忙，或是有台灣海峽做屏障，「太天真了」，烏克蘭與180個國家有邦交，但是遇到這種狀況沒有一個國家理他們，口惠而實不至，沒有人真的出兵替他打。

洪秀柱認為，中國大陸始終堅持「一個中國」，在中華民國憲法上也認為是「一個中國」，台灣除非台獨成功，但大國的周邊絕對不會容許有反對勢力的存在，站在小國的立場上，必須要非常敏感的知道自己所處的環境是什麼，而今天台灣現況，應該要採取什麼方式，是大家需要深思熟慮的，而不是隨便喊「爽」就好，「我很大膽，因為有人會幫我，騙肖維」，真的有事情發生的時候不是這樣，不能夠挑釁、自尋死路。

▲前國民黨主席洪秀柱參加冬奧回台後隔離，今（1）天出關就到高雄陪同羅智強行腳一起走。（圖／民眾提供）
▲前國民黨主席洪秀柱參加冬奧回台後隔離，今（1）天出關就到高雄陪同羅智強行腳一起走。（圖／民眾提供）
洪秀柱直言，美國高層來台灣，真的會答應台灣什麼？台灣必須加強防衛能力，就又跟美國買武器，我們還要交多少保護費？交完了是真的會來保護你嗎？會來替你打仗嗎？「大家好好想想看吧，我是沒關係啦，年紀大了，尤其剛當過兵的年輕朋友，你問他，他能打仗嗎？想要打仗嗎？爸媽會叫兒子勇往直前還是趕快回家，還是在背上刺盡忠報國四個字」。

針對洪秀柱對於俄羅斯入侵烏克蘭的見解，台灣基進旗津、鼓山、鹽埕市議員參選人王泳淇指出，「洪秀柱的想法，就是台灣對抗侵略最大的阻礙」，她批評，洪秀柱講得一番大道理，潛台詞是想當中國人，不打算守護台灣，無須理會洪的言論，兩岸若是開戰，洪秀柱必是第一個投靠中國的政客，不如馬上行動，晚上就飛往中國。

台灣基進左營、楠梓市議員參選人陳子瑜則說「洪秀柱的說法，就是當中國的傳聲筒」，洪秀柱的說法是經典的失敗主義，裝成客觀中立，其實是在當中國的傳聲筒，試圖減輕台灣的反抗，避免台灣「成為下一個烏克蘭」，成為拖住大國軍隊的刺蝟，在烏克蘭的戰事中，美國就以提供情報、組織制裁等外交手段來支援烏克蘭，如今美國拜登政府已經派遣以國防、國安為主要背景的代表團來台，就是在替台灣打強心針，專治洪秀柱這等言論。

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