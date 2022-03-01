今日廣場》孫榮富／借鏡俄烏戰爭，台灣要自立自強

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烏克蘭擁有全球稀有的肥沃黑土，特別適合用於發展農業，是全球第五大的糧食出口國，因此烏克蘭被外界視為是「歐洲糧倉」，俄羅斯當然對其充滿野心。俄烏真的開打了，烏克蘭的狀況可以給台灣一個借鏡。烏克蘭對俄羅斯是不可以放棄的核心利益，而台灣也是中國大陸的核心利益，倘若損及核心利益，俄羅斯與中國大陸不會妥協將不惜用兵。
從台灣看烏克蘭危機的角度，台灣雖不是亞太糧倉，但卻擁有世界第一的「台積電」。一種是認為台灣就等於烏克蘭，現在全球多數國家都「聲」援烏克蘭，所以如果兩岸發生衝突的，美國會幫助台灣；另一種認為台灣不等於烏克蘭，因為從戰略位置來比較，台灣在亞太地區的重要性非常大，美國對台灣的需要是遠超過烏克蘭，所以即便這次美國沒有出兵援助烏克蘭，但美國會出兵協助台灣。
事實上，戰爭沒有贏家，假如兩岸一旦開戰，受害最深的就是台灣民眾。台灣對美國來講算是重要利益，但絕不算得上是核心利益，美國當然想利用烏克蘭危機賺得利益，譬如軍火商的利益，另外更製造了烏克蘭跟俄羅斯之間的矛盾，再加上如果東歐愈有戰爭危機感，資金就會往美國跑，歐元就會貶得更慘，美元就可以升值，這就是美國可以撈到的一個好處。
對美國這種國際霸權國家來講，國際間任何衝突都是獲利機會，所以國際的衝突愈多，美國的可能利益機會就愈大。但此次烏克蘭危機，最輸的就是烏克蘭的人民，同樣以兩岸來講，兩岸如果衝突，最慘的就是台灣人民。
烏克蘭處境跟台灣的相近的地方在於國際的地緣關係，因為烏克蘭就在俄羅斯旁邊，對俄羅斯來講，核心利益也是戰略底線，就是北約不可以擴充軍事力量到烏克蘭。面對台灣兩岸情勢，中國大陸的核心利益也是戰略底線，就是台灣不可獨立。
這次俄烏克蘭開打前，普丁已經先拜訪習近平，推斷兩國已有默契，倘若未來台海真的衝突甚至開戰，難保普丁為了還習近平這個人情，俄羅斯派出航母牽制美國援助台灣，台灣實在要自立自強，千萬不可誤判情勢。
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