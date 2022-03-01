Gogoro搶進女孩市場 靈魂紫限定版兩週下單量佔15％
電動機車新時代！Gogoro 今 (1) 日宣布，從 2022 年1月開市以來，前兩個月電動機車的新領牌數量達到 7308 輛，較去年同期倍增，成長率高達132.2%。相對於電動機車勢如破竹的銷售表現，傳統燃油機車的銷售則持續下滑，2022 年1月和2月的傳統燃油機車的新領牌數較去年同期衰退10.4%。值得注意的是，自 2021年 3 月以來，傳統燃油機車的單月新領牌數量已經連續12 個月較前一年同期相比出現負成長，顯示民眾的購車選擇明顯向電動機車挪移。
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-01 17:06:12
進一步分析整體電動機車的市場表現，2022 年1月份電動機車新領牌數為3025 輛，較去年同期成長109.6%；2月份雖然因為農曆假期使得工作日減少，銷售表現卻更加亮眼，電動機車新領牌數量為4283 輛，較去年同期成長151.2%，也比1月多出41.6%。電動機車的銷售表現，從 2021 年 10 月至今，新掛牌數量與去年同期相比已經連續 5 個月呈現正成長。其中 Gogoro 與 PBGN 聯盟 (Powered by Gogoro Network) 電池交換電動機車車款，前兩個月合計新領牌數為 6,874 輛，佔整體電動機車銷售比例 94.1%。
Gogoro 2022 年前兩個月的新掛牌共計 5630 輛，較去年同期的 2175 輛翻倍成長，成長率為 158.9%。所有車款中，Gogoro VIVA 系列最受消費者青睞，尤其是 2021 年 3 月上市的 Gogoro VIVA MIX 車款，已經連續 12 個月雄踞電動機車銷售冠軍寶座。
Gogoro 今年 2 月更趁勝推出 Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版，特殊的漸層色彩設計廣受女性族群喜愛，上市短短兩週內大量接單，靈魂紫限定版2月份訂單數佔整體 Gogoro VIVA MIX 全車系的15.1%，有效推動 Gogoro VIVA MIX 全車系的銷售表現，相較1月成長 85.6%，新色效應非常顯著。
從 2022 年累計的電動機車掛牌車款來分析，暢銷排行榜第一名仍是 Gogoro VIVA MIX，自從 2021 年 3 月上市以來，Gogoro VIVA MIX 位居電動機車銷售首位已整整 12 個月，今年累計新領牌數量為 1,598 輛。暢銷排行榜亞軍則為 Gogoro VIVA XL，同樣突破千輛掛牌數，Gogoro VIVA XL 去年 7 月問市，因具有超大置物空間，可同時滿足長程短途、載人載物的多樣場景，一直深受家庭族群喜愛，已經連續 7 個月保有銷售亞軍的佳績。
為鼓勵全民換購電動機車，全台各縣市政府陸續公布 2022 年電動機車補助方案，其中，台北、新北和桃園市民能額外得到振興加碼 8,000 元，加上地方政府與中央補助後，最高可獲得 27,300 元補助金，以 Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版為例，扣掉政府補助後最低只要51,680 元。同時為慶祝 38 女神節，3/4 ～ 3/8 期間到全台 Gogoro 門市賞車試騎，即可搶先兌換期間限量的專屬試騎禮 - 「Purple Soul 靈魂紫」調味飲。