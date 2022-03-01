俄烏攻防！俄大兵戰死給1萬 烏防長喊話：投降領5百萬
俄烏戰火蔓延，昨（28）晚首次談判破裂，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）出奇招，直接向俄羅斯大兵心戰喊話，「只要願意放下武器，拿著白旗投降者，就能拿到500萬盧布」，可以選擇現金或者是加密貨幣。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 17:27:46｜2022-03-01 17:35:39
烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）今天凌晨在臉書發文，他表示，俄國入侵烏克蘭4天，已造成超過5300人死傷，數百名官兵被俘，年輕的俄羅斯士兵是在搞不清楚狀況的情況下，「是克里姆林宮把他們變成罪犯，讓他們成為殺人犯」。
茲尼科夫也向俄羅斯大兵心戰喊話，他強調，烏克蘭願意提供俄羅斯士兵兩條路，他們可以死於戰爭，或是自願放下武器投降，獲得全面赦免，只要說出「「百萬」（million）的暗號，就能活下來」，就能拿到500萬盧布（約134萬台幣）等值的現金或加密貨幣。
此外，前烏克蘭官員Sergej Sumlenny也在推特轉發俄羅斯電視台的發布消息，內容指出俄羅斯總統蒲亭宣布，若俄羅斯大兵出征陣亡，將發給每人1萬1000盧布的撫恤金，不過這個金額折合美金僅104塊，約等於台幣3000多元，與烏克蘭願意提供的數目相距甚遠。（編輯：孫唯容）