肺炎鏈球菌疫苗抗新冠肺炎？醫解答籲做這件事

目前我國僅開放12歲以上民眾接種新冠疫苗，就有家長希望可以先讓11歲以下孩童施打肺炎鏈球菌疫苗抵禦新冠肺炎。對此，林口長庚副院長、兒童感染科教授級主治醫師邱政洵今（1）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，施打肺炎鏈球菌疫苗並無法預防新冠肺炎，但兒童仍應接種，此外若想預防新冠肺炎，還是要施打新冠疫苗，政府應盡速引進合適疫苗，提供5歲至11歲兒童接種。
記者許若茵／台北報導
2022-03-01 17:36:07
中央流行疫情指揮中心今公布新增4例本土新冠肺炎個案，其中3名皆為未滿10歲的國小學童。日前衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，在今年下半年就有望讓5至11歲幼童接種新冠疫苗，以避免發生大規模社區感染時，幼童也將成傳染鏈之一，不過我國至今仍僅開放12歲以上民眾接種疫苗。
有家長認為，在兒童尚未能接種新冠疫苗前，可先接種肺炎鏈球菌疫苗提高保護力，對此，邱政洵直言，「你要預防新冠肺炎，就是要打新冠肺炎疫苗」，肺炎鏈球菌並無法保護新冠肺炎。
邱政洵解釋，雖然新冠肺炎病患同時感染肺炎鏈球菌機率低，不過仍建議兒童應完整接種肺炎鏈球菌疫苗，以避免感染肺炎鏈球菌，若是感染，輕微可能造成中耳炎、鼻竇炎，嚴重會有肺炎、侵襲性感染，造成敗血症、壞死性肺炎、膿胸、腦膜炎等。
邱政洵提醒，在目前兒童還無法施打新冠疫苗施打狀況下，兒童仍應持續戴口罩，並保持社交距離，不過小孩可能較難遵守，因此呼籲政府還是應考量兒童染疫風險，盡快擬定兒童新冠肺炎疫苗施打計畫，引入適當疫苗，開放5至11歲兒童也能接受新冠疫苗接種。
※【NOWnews 今日新聞
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