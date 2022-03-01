中華男籃沖繩拚世界盃　莊瑞雄送水果打氣

2023年世界盃籃球亞太區資格賽第二階段已結束，雖然中華隊以3連敗作收，不過「新台灣人」阿提諾表現亮眼，讓過去努力協調以殊勳歸化阿提諾的立委莊瑞雄與有榮焉。莊瑞雄也在賽事期間，提供運動飲料、水果，為中華隊加油打氣。
記者王敏旭／台北報導
2022-03-01 16:30:56
世界盃籃球亞太區資格賽第二階段在日本沖繩開打，阿提諾身披中華隊球衣首戰對上澳洲，就拿下14分、8籃板、1阻攻；第二戰對上地主日本隊，也拿下15分、18籃板、5助攻；第三戰再戰澳洲仍拿下20分、13籃板。
阿提諾能順利代表中華隊在本次賽事登場其實不容易，莊瑞雄去年協調體育署跟內政部，原本要為阿提諾申請高級專業人才歸化，卻遇到困難，最後以殊勳歸化通過阿提諾的歸化。
而這次賽事也因疫情關係，中華隊的成員無法與他人接觸，莊瑞雄也請駐日本經濟文化辦事處代表謝長廷協助，透過駐那霸辦事處致贈代表隊運動飲料及水果，以及提供參賽期間在地協助，讓選手在客場比賽沒有後顧之憂。
第三階段的賽事預計在6月底展開，由於本次賽事中華隊組訓過程中，昔日國家隊主力班底並未太多人加入，要和澳洲、日本抗衡有難度，不過外界預測第三階段會有更完整的陣容，將有機會爭取複賽的機會。