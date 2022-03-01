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2022台灣燈會獲好評　陳其邁感謝工作人員與市民合作

▲2022台灣燈會昨天圓滿落幕，高雄市長陳其邁今天在會議時特別感謝副市長史哲督導及各局處及市民朋友合作，成功讓大家看見高雄的建設與蛻變。（圖／高市府提供）
▲2022台灣燈會昨天圓滿落幕，高雄市長陳其邁今天在會議時特別感謝副市長史哲督導及各局處及市民朋友合作，成功讓大家看見高雄的建設與蛻變。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-01 22:00:00

2022台灣燈會昨(28)日圓滿落幕，高雄市長陳其邁今(1)日在市政會議時除感謝副市長史哲督導及各局處及市民朋友合作，精彩展演活動不斷，成功讓大家看見20年來高雄的建設與蛻變外，陳其邁也針對旗津地區春節期間觀光人潮銳減，為加速振興當地觀光產業特別請史哲召開會議研提方案，並請經發局、觀光局、文化局、交通局等局處盡速研討各項細節並積極推動。

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另外，針對市議會第3屆第7次定期大會即將於3月17日開議，並於3月21日、22日進行市長施政報告與質詢，陳其邁提醒，各機關如有須提送市議會審議之議案，務必掌握時效提送，並請各首長針對權管業務、前次會期允諾事項及近期議員關切議題，詳加檢視、做最充分的準備。

社會局於會中針對有關高雄市已完成38區新住民服務網絡布建，且持續推動新住民各項服務工作，陳其邁也責請各局處主動提供市府新住民服務資訊，共同關心新住民家庭，並請社會局檢視新住民會館法律諮詢服務量能，提供通譯協助；請相關局處研議提供相關市集參與管道及就業、創業等經濟協助，各項培訓工作也應針對不同國籍語言妥善規劃，此外，他也請教育局鼓勵新住民子女參與高市兒少代表培力計畫，發揮其文化優勢與競爭力。

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