2022台灣燈會獲好評 陳其邁感謝工作人員與市民合作
2022台灣燈會昨(28)日圓滿落幕，高雄市長陳其邁今(1)日在市政會議時除感謝副市長史哲督導及各局處及市民朋友合作，精彩展演活動不斷，成功讓大家看見20年來高雄的建設與蛻變外，陳其邁也針對旗津地區春節期間觀光人潮銳減，為加速振興當地觀光產業特別請史哲召開會議研提方案，並請經發局、觀光局、文化局、交通局等局處盡速研討各項細節並積極推動。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-03-01 22:00:00
另外，針對市議會第3屆第7次定期大會即將於3月17日開議，並於3月21日、22日進行市長施政報告與質詢，陳其邁提醒，各機關如有須提送市議會審議之議案，務必掌握時效提送，並請各首長針對權管業務、前次會期允諾事項及近期議員關切議題，詳加檢視、做最充分的準備。
社會局於會中針對有關高雄市已完成38區新住民服務網絡布建，且持續推動新住民各項服務工作，陳其邁也責請各局處主動提供市府新住民服務資訊，共同關心新住民家庭，並請社會局檢視新住民會館法律諮詢服務量能，提供通譯協助；請相關局處研議提供相關市集參與管道及就業、創業等經濟協助，各項培訓工作也應針對不同國籍語言妥善規劃，此外，他也請教育局鼓勵新住民子女參與高市兒少代表培力計畫，發揮其文化優勢與競爭力。