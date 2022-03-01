巷仔內／刺針加標槍助陣！俄軍入侵烏克蘭恐釀阿富汗惡夢
俄羅斯總統蒲亭上月24日下令揮軍烏克蘭，面對俄軍的數量優勢，國際社會原本多評估烏克蘭將迅速屈服，但是烏克蘭人民的堅強抵抗意志，搭配西方國家提供的刺針防空飛彈、標槍反裝甲飛彈助威下，烏軍屢次擋下俄軍攻勢。若戰事延長，俄軍攻打烏克蘭恐釀1980年代入侵阿富汗的夢魘。
記者呂炯昌／特稿
2022-03-01 18:43:40｜2022-03-01 18:56:21
1979年12月，蘇聯入侵阿富汗，支持親俄的魁儡政府。出兵阿富汗初期，蘇軍原本以為跟1968年鎮壓「布拉格之春」運動一樣，必能在短期內穩定情勢，迅速撤退。但是西方國家擔憂蘇聯以阿富汗為立足點，將西向伊朗，東至南亞，從而打開印度洋，向外擴張。因此，美國透過巴基斯坦從陸路運送武器，協助武裝阿富汗武裝反抗軍，消耗蘇軍戰力。蘇聯在阿富汗9年戰爭期間共花費了600億盧布，近5萬蘇軍戰死沙場，傷病人數近10萬，也導致蘇聯解體。
俄軍入侵烏克蘭，北約成員國雖然不願出兵，避免與俄軍正面衝突引發第三次世界大戰，但是仍透過提供防空飛彈與反裝甲武器，強化烏克蘭「抗俄」能力。蒲亭想打閃電戰，但是烏克蘭的暖冬不利於部隊集結，且在公路上集結，反而讓射程4公里的標槍飛彈成為攻擊目標，讓烏克蘭軍隊能以小博大；即便俄軍掌握烏克蘭制空權，烏軍能用刺針飛彈的機動性與隱密性伏擊俄軍直升機與運輸機等慢速機，簡直是阿富汗戰爭重演，在入侵阿富汗戰爭中，阿富汗反抗軍就利用美援刺針飛彈擊毀270架蘇聯軍機。
為阻止北約東擴，蒲亭和俄軍強悍入侵烏克蘭，但烏克蘭人口4400多萬，除了烏東小部分地區親俄，全國反俄氣氛高漲。除非俄軍打了之後就快速撤軍，否則陷入長期戰爭，西方情報單位指出每日消耗5600億軍費支出，若戰爭曠日費時，必讓俄羅斯虛弱的經濟被拖垮，也會凝聚俄羅斯國內反政府勢力，稍有不慎，蘇共垮台戲碼將重演，讓蒲亭的重返蘇聯榮耀美夢破滅。