柯粉眼中釘入民眾黨任職 盧冠妃：柯問我「跟他有仇？」
由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，今（1）日下午舉行黨中央新人事發布記者會。除了宣布北市府發言人陳智菡的丈夫、中天新聞台前主播許甫為文宣創意部主任外，「小牛」柯昱安辭職後，代理文創部管理職的副主任蔡峻維，除了將管理權交棒給許甫外，也將接下立院黨團副主任一職；過去曾被柯粉們視為「眼中釘」的前媒體人盧冠妃也就任國家治理學院副主任一職。
記者丁上程／台北報導
2022-03-01 16:40:25｜2022-03-01 17:46:17
被問到與柯文哲及蔡壁如面談的過程，許甫表示，與其說是兩人說服他，不如說是他與兩人互相了解的過程。「他們一直還問我『你怎麼會想跳火坑？』、『你想清楚了嗎？』我都明確表達我的意願。」許甫說，自己認為在這個年紀有這樣歷練的機會其實很難得，「接觸政治十幾年，都是從旁的觀察者，我這次想要投入到政治當中當一個參與者。」
蔡峻維表示，接任立院黨團副主任後，將持續在立法院協助立委，透過影音和圖文形式，深化「最強在野」的形象，並持續備戰縣市長、議員等選務工作、議題攻防，讓更多人了解民眾黨的理念，進而轉化為支持的力量。
盧冠妃則說，自己在與柯主席與蔡委員面試時，「柯市長見我的第一句話就是『我跟妳之間有什麼仇？』」盧冠妃表示，柯文哲的名言就是「政治上沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友」，而蔡壁如也認為民眾黨用人就是「用人唯才」，因此在兩人的認同之下「給我挑戰的機會我就勇於挑戰。」