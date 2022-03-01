烏克蘭網紅擁抱俄國女模！悲求止戰：我們都是朋友

俄國開戰入侵烏克蘭，已經邁入第6天，僵持不下的戰情引起兩國人民抗議示威，在台灣的烏克蘭網紅佳娜與俄國女模Sasha，不願接受媒體採訪，今（1）日自拍影片說出心聲，痛心表示「我們都是好朋友」，還彼此相擁摟著肩膀，呼籲俄烏停止戰爭。





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▲佳娜是來自烏克蘭的正妹。（圖 / 佳娜臉書）

▲佳娜常上綜藝節目。（圖 / 佳娜臉書）

佳娜透露她在台灣念書認識好友，自創一個4人群組，其中包含2位烏克蘭人和2位俄國人，開戰當天他們都互通訊息都不敢置信，她連忙致電回烏克蘭關心，母親、妹妹看新聞才知道開戰了，訝異戰爭來得太快，只能趕緊逃難到安全之處，也透過影像傳達戰火之殘酷。





俄軍無法攻下基輔，反成全球箭靶，Sasha難過地說，不是每個人都同意戰爭，很多年僅20多歲的士兵，還以為是去烏克蘭演習，就受騙去打仗，被派到硝煙四起的前線支援，他們也不想打仗，俄國人民在國內抗議示威，反而被抓入獄，「我們都不知道普丁在想什麼，他好像活在自己的世界」。





▲俄國模特兒Sasha（右）主張不是俄國人都想進攻烏克蘭。（圖／佳娜YouTube）

▲俄國模特兒Sasha（右）表示，不知道普丁在想什麼。（圖／佳娜YouTube）

面對全球反俄聲浪，Sasha說，不管我們來自哪個國家，「我們都是人、我們都有心、我們都是好朋友、我們不要分開，應該要一起加油、互相幫忙、保護彼此」。佳娜也說，俄烏人民相處沒問題，只是政府有問題，但現在烏克蘭人態度變了，有人開始霸凌俄羅斯人，這是不對的，「希望制裁可以讓普丁停下來，從夢裡醒過來、趕快起床」，還約好有一天要跟Sasha去俄羅斯玩，希望戰爭快點結束，早點實現這個夢想。



