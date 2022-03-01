民宅驚見乾屍！空屋閒置2年 赫見陌生女陳屍床上月餘
新北市三重區一名房東，昨天（28日），趁著好天氣前去整理2年沒人住的空房，不料一開門竟發現，有一具女性乾屍躺在床上，房東嚇得連忙報警，警方趕抵調查後發現，死者身分為43歲的呂姓女子，隨後也安排家屬前去認屍，詳細死亡原因還有待進一步調查。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 17:28:34
上星期全台連日豪雨，直至228假期終於轉晴，該名房東見狀，便到位於三重的頂樓加蓋套房打掃房間，但門還沒打開，就聞到一股濃濃的惡臭，開門便見到呂女陳屍在床上；另外，房東也指出房子已經閒置快2年，但呂女並非租客，自己也從來沒見過，猜測是平時房門都沒上鎖，呂女發現後自己趁機入住。
警方則指出，呂女衣著完整，現場也無外力介入，初步排除他殺可能，死亡時間粗估至少有1個月以上，但因該房屋長期閒置，所以遲遲沒有人發現，詳細死因還有待驗屍後釐清。（編輯：陳苾暐）
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