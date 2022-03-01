亞灣新創園「加速器徵案說明會」登場

經濟部中小企業處去年九月公告亞灣新創園「國際加速器補助計畫」核定名單，共有銀創雲端科技公司等七家加速器業者，其中銀創雲端科技公司是七家業者中唯一高雄在地企業。今（1）日業者舉辦「銀創雲端科技加速器徵案說明會」吸引蓋婭社會企業、聚磊能源、蓋德遠距醫療等五十多家企業參加。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-03-01 17:25:55
銀創雲端科技公司董事長黃水成同時也是台灣玉山科技協會南台灣分會理事長。黃水成指出，銀創雲端科技公司主要營運方向為技術、資源整合平台，針對現有的營業項目與技術支援廠商及軟硬體供應廠商進行合作業務拓展，內容有創新研究發展、應用與既有產業升級或是客製化服務。
黃水成指出，銀創雲端科技產品有自行研發無人機、電動車儲能、太陽能及風電儲能、電子控制、智慧醫療等。其中，自行研發的MIT國產無人機，承載重量可達到三十公斤，續航一百公里，台電子公司星能能源使用銀創雲端科技無人機進行巡檢；佐臻光電科技的AR眼鏡也是使用銀創雲端科技研發的AR巡檢。
計畫主持人銀創雲端科技營運總監許仲靈說，「銀創雲端科技加速器」計畫是透過在地產業網絡，透過育成輔導經驗分享，及邀請美國夥伴、創投、創業家於線上交流，以吸引準備開拓美國市場的新創團隊與人才參與報名。
高雄市經發局長廖泰翔指出，未來高雄市政府將與經濟部、「亞灣新創園」導入的七家國際級加速器密切合作，串聯共享高雄各新創基地資源，為來到高雄的新創團隊帶來豐沛的能量，也希望能招募更多優秀的新創進駐，全力推動5G AIoT及元宇宙等創新產業發展。