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台中集體虐嬰案裁罰出爐　時力：想輕輕放下嗎？

▲吳佩芸認為集體虐嬰案有太多疑點，最後可能被輕輕放下。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.01）
▲吳佩芸認為集體虐嬰案有太多疑點，最後可能被輕輕放下。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.01）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-01 17:36:45

台中市政府公佈華興集體虐嬰案裁罰結果，3名托育員各依《兒少權法》加重裁罰15萬元、托嬰中心停辦一年且裁罰30萬元；社會局長彭懷真等人自請處分。但揭發此案的時代力量與家長不滿意此結果，直指全案背後疑有人情壓力，呼籲媽媽市長盧秀燕拿出態度，不要高高舉起輕輕放下。

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台中市社會局今公告華興托嬰中心虐嬰案裁處結果，黃昀恩、簡淑貞及林瓘萍3名托育人員對眾多幼童有多次、反覆不正當行為，違反《兒童及少年福利與權益保障法兒少權法》，各加重裁罰15萬元並公告姓名，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員；托嬰中心負責人簡淑喜對托嬰中心照顧管理有重大疏失，依兒少權法加重裁罰30萬元，托嬰中心停辦1年並公布名稱及負責人姓名。

在內部懲處部份，包括社會局局長、副局長、家庭暴力及性侵害防治中心主任以及時任兒少福利科長等4人，未善盡督導之責自請處分。社會局長彭懷真今（1日）受訪時說，上星期五他已寫好報告交給政風單位，最後懲處結果將由府方決定。

彭懷真為國內知名社福學者，個人著作超過50本，涵蓋社會學、社工、心理、兩性、教育、台灣發展等領域。2年半前獲邀入盧市府小內閣，當時61歲的他自稱「從社福老兵到行政新兵」，地方民代對他任內評價不低。

▲彭懷真奉獻社工系教學20年，國內社福界很多人是他的學生。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.01）
▲彭懷真是知名社會學者，奉獻社工系教學20年，國內社福界很多人是他的學生。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.01）
2010年台中與南投發生曹小妹事件，社工家訪未果沒做追蹤，導致媽媽燒炭帶走女兒。他以學者身份受訪時批評「社工單位疏失太嚴重，這是無法彌補的錯誤！」引發全國基層社工情緒反彈，最後辭去東海大學社工系主任職務平息風波。此次台中發生集體虐嬰案，「當年的彭主任、現在的彭局長」將如何面對官僚惡習，再度被社福界熱議。

對此彭懷真受訪時強調，相較曹小妹事件沒按標準作業呈報，這次社工處理大致按照程序進行，「當時家屬提到2月9日，只針對2月9日很快裁罰」、「監視畫面的部份，中央沒規定要看多少天。市長講了有新事證就調查，社會局已針對新事證做明確解釋、加重裁罰」、「針對家屬後續反應處理不夠完整的部份，謝謝家屬提醒。」

但揭發此事的時力台中黨部南屯區主任吳佩芸卻打臉彭懷真，她說：「社會局一開始不是僅看2月9日一天，而是拿了10天的畫面，卻只看被指控的2個小時！報案的家長一開始就提醒社工，受害嬰兒恐不只一人，卻不被當回事。」

▲時力揭發集體虐嬰案當天，盧秀燕緊急滅火、率所屬公開道歉。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.03.01）
▲時力揭發集體虐嬰案當天，盧秀燕緊急滅火、率所屬公開道歉。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.03.01）
吳佩芸說，去年二月事件爆發後，托嬰家長臉書社團熱烈討論此案、輾轉流傳下，有些家長因此得知自己孩子受虐，今年初才有第二位家長提告，但其他家長想了解真相，卻受到阻撓，加害人也在這段時間找上不知情的家長，騙簽和解書。「這一年多社會局做了什麼？直到時力2月18日在市府開記者會之前，都在狀況外！」

吳佩芸說，依衛福部《托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法》，監視錄影畫面應至少保存30日，且托嬰中心負責人有配合提供攝錄影音資料之義務。社會局長卻說「中央沒有定規定要看多少天」，對於業者不拿出監視畫面，是否為隱匿更嚴重的真相以避開刑責，也未見社會局追究。

吳佩芸說，家長等了一年多，只等到官方裁罰結果卻等不到真相。盧秀燕自稱媽媽市長，大家對她保護婦幼有很高的期待，此案卻很可能被輕輕放下，她呼籲公開調查報告，讓該班8名嬰兒的家長都能知道真相。但社會局回應，基於《兒少權法》規定不得揭露保護案件個資，所以無法公布調查報告。

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