台中集體虐嬰案裁罰出爐　時力：想輕輕放下嗎？

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在內部懲處部份，包括社會局局長、副局長、家庭暴力及性侵害防治中心主任以及時任兒少福利科長等4人，未善盡督導之責自請處分。社會局長彭懷真今（1日）受訪時說，上星期五他已寫好報告交給政風單位，最後懲處結果將由府方決定。
彭懷真為國內知名社福學者，個人著作超過50本，涵蓋社會學、社工、心理、兩性、教育、台灣發展等領域。2年半前獲邀入盧市府小內閣，當時61歲的他自稱「從社福老兵到行政新兵」，地方民代對他任內評價不低。
2010年台中與南投發生曹小妹事件，社工家訪未果沒做追蹤，導致媽媽燒炭帶走女兒。他以學者身份受訪時批評「社工單位疏失太嚴重，這是無法彌補的錯誤！」引發全國基層社工情緒反彈，最後辭去東海大學社工系主任職務平息風波。此次台中發生集體虐嬰案，「當年的彭主任、現在的彭局長」將如何面對官僚惡習，再度被社福界熱議。
對此彭懷真受訪時強調，相較曹小妹事件沒按標準作業呈報，這次社工處理大致按照程序進行，「當時家屬提到2月9日，只針對2月9日很快裁罰」、「監視畫面的部份，中央沒規定要看多少天。市長講了有新事證就調查，社會局已針對新事證做明確解釋、加重裁罰」、「針對家屬後續反應處理不夠完整的部份，謝謝家屬提醒。」
但揭發此事的時力台中黨部南屯區主任吳佩芸卻打臉彭懷真，她說：「社會局一開始不是僅看2月9日一天，而是拿了10天的畫面，卻只看被指控的2個小時！報案的家長一開始就提醒社工，受害嬰兒恐不只一人，卻不被當回事。」
吳佩芸說，去年二月事件爆發後，托嬰家長臉書社團熱烈討論此案、輾轉流傳下，有些家長因此得知自己孩子受虐，今年初才有第二位家長提告，但其他家長想了解真相，卻受到阻撓，加害人也在這段時間找上不知情的家長，騙簽和解書。「這一年多社會局做了什麼？直到時力2月18日在市府開記者會之前，都在狀況外！」
吳佩芸說，依衛福部《托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法》，監視錄影畫面應至少保存30日，且托嬰中心負責人有配合提供攝錄影音資料之義務。社會局長卻說「中央沒有定規定要看多少天」，對於業者不拿出監視畫面，是否為隱匿更嚴重的真相以避開刑責，也未見社會局追究。
吳佩芸說，家長等了一年多，只等到官方裁罰結果卻等不到真相。盧秀燕自稱媽媽市長，大家對她保護婦幼有很高的期待，此案卻很可能被輕輕放下，她呼籲公開調查報告，讓該班8名嬰兒的家長都能知道真相。但社會局回應，基於《兒少權法》規定不得揭露保護案件個資，所以無法公布調查報告。