勞動基金1月大虧1095.7億　原因曝光

今（1）日勞動部勞動基金運用局公布勞動基金整體運用狀況，截至今年1月底，規模為5兆1474億元，受到全球通貨膨脹引起各國升息壓力，金融市場震盪下跌影響，投資收益虧1095餘億元，未年化收益率為-2.23%。
記者許若茵／台北報導
2022-03-01 17:30:08
勞動基金運用局表示，1月份全球通貨膨脹持續升高，美國聯準會升息在即，加上各國疫情依然嚴峻，致使供應鏈瓶頸緊張，復以地緣政治局勢衝突，大幅增加全球金融市場的波動，全球股市紛紛回落，而債券市場也因殖利率走升而下跌，其中MSCI全球股票指數下跌4.91%，台灣加權股價指數亦下跌2.99%，另全球債券殖利率因美國聯準會升息之預期心理，致使債券價格下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌2.05%。
運用局說明，勞動基金以追求長期穩健收益為目標，為提升基金運用成效，分散布局於全球多元資產，1月全球金融市場下跌，運用局掌握金融市場趨勢，動態調整投資布局，降低市場衝擊。然以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年平均報酬率為5.85%，近5年平均報酬率則為7.09%。
另外，運用局也提到，在國內自營股票投資方面，截至110年底平均收益率1年為30.55%、3年為31.10%、5年為22.47%、10年為17.71%，優於同期台股23.66%、23.27%、14.51%、9.93%，長期績效表現穩健。
運用局指出，雖然各國陸續展開升息，但隨著經濟景氣復甦，政府及企業的資本支出擴大，世界主要經濟體包括美國及歐盟等，都推出了大規模的全球性基礎建設計畫，可望推升經濟進一步成長的力量，然而俄羅斯與烏克蘭戰爭危機，也增添金融市場之不確定風險。運用局將密切掌握全球政經情勢，在既定之資產配置下，審慎布局各類資產並分散風險，以提升基金長期投資效益。