房市／六都前兩月移轉棟數較去年持平 新北年增8%最多
根據六都地政局公布的移轉棟數資料顯示，今年六都前2個月的移轉棟數為3.97萬棟，大致較去年同期的3.96萬棟持平，反映市場熱度和前一年接近，主要的都會區中，成長幅度最大的是新北市，前2月移轉棟數增加約8%，其次則是有科技業投資題材的台南與高雄，前兩月移轉都年增6%。
生活消費中心/綜合報導
2022-03-02 08:00:00
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2月因為農曆春節工作天數較少，2月移轉棟數通常都會較1月減少，但都屬於正常的季節性變化，等到3月移轉棟數就會逐漸恢復正常，今年房市仍延續去年房市交易熱絡的市況，不過外在的挑戰逐漸變多，包括金融市場受俄烏戰爭影響波動加大，政府打算禁止預售換約與長期利率看升等事件，都會讓今年房市出現一些挑戰。
統計顯示，六都房市今年開局表現穩定，前兩月的移轉棟數維持與去年同期接近的3.97萬棟，其中台北市前2月建物買賣移轉棟數4635棟，年減8%，新北市前兩月移轉1萬棟，年增約8%。
桃園市前兩月建物買賣移轉棟數7108棟，年減3%，台中市7787棟年減7%，不過台南市與高雄市則是雙雙成長約6%，反映當地市場交易較去年同期熱絡，主要還是房價相對平價且有科技廠商投資議題帶動。
曾敬德指出，今年開春以後全球局勢逐漸動盪，股市波動幅度加劇，打炒房的政策也陸續出爐，市場預期未來還有升息的議題，加上房價仍高居不下，後續還有許多挑戰，不過當前民眾的購屋信心強勁，短時間內市場交易狀況還是維持相對熱絡。