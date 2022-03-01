女團解散最火成員改去「賣色不賣身」 中門大開賺更多！
韓團Pocket Girls（口袋少女）前28歲成員Habin，在團體解散後改當網紅，除了接拍也會直播與粉絲互動，時常於IG分享辣尺度照片的她，吸引32萬粉絲追蹤，魅力無法擋，「賣姿色不賣身」知名度遠勝過藝人時期。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-01 17:58:55｜2022-03-01 18:06:40
Pocket Girls於2015年發片出道，以性感概念為形象的她們，在當年相當罕見，更是不少阿兵哥的軍中情人。2019年前Pocket Girls總計發行2張專輯，同年7月團體暫停活動，此後疫情爆發，成員紛紛出走公司，團體因此重組。
Habin身高165公分、體重46公斤，三圍分別34C、24、35，她退出Pocket Girls前就已加入直播平台，卸下歌手身分後，目前專注於接拍與直播工作，常在IG、節目上辣曬好身材，最新的發文中，Habin更中門大開，完美身材立即破萬讚數。
※【NOWnews 今日新聞
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