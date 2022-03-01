疫後拚復甦！馬來西亞與泰國攜手　開通疫苗通道

為了加速恢復雙邊經濟、活絡商業網路，尤其是促進旅遊業的復甦，泰國與馬來西亞將優先為已經施打疫苗的旅客開放往返曼谷與吉隆坡之間的空運疫苗接種者旅遊通道（下稱VTL）。目前，兩國亦正在考慮增加其他VTL。
記者李澍/綜合報導
2022-03-01 19:38:47｜2022-03-01 19:51:26
馬來西亞首相依斯邁沙比里（Ismail Sabri Yaakob）上月24日展開為期3天的泰國參訪行程，拜會了泰國總理巴拉育（Prayut Chan-o-cha）。會上，兩人共同宣布，在航空運輸方面，同意開放曼谷與吉隆坡之間的VTL；陸路方面，同意往返黑木山（Bukit Kayu Hitam）與昔羅（Sadao）的VTL；至於海上，則同意往返蘭卡威（Langkawi）與沙敦（Satun）間的VTL。
目前，泰、馬兩國優先開放兩國首都之間的航空VTL試水溫，主要是要為後續更多的陸路VTL進行準備。陸路VTL為泰、馬兩國貿易額貢獻度達50%，相較之下，陸路VTL比航空VTL更為重要；此外，因為工作需在馬來西亞、新加坡與汶萊之間往返的人口數不少，若不能盡早開通諸國之間的VTL，將有損這些就業人員的權益，因此，依斯邁沙比利也期盼，馬來西亞可在5月開齋節前，落實與鄰國如新加坡、泰國及汶萊的VTL。
另外，在會上，泰、馬兩國也重申，在後疫情時代，將在「印尼-馬來西亞-泰國成長三角洲」（IMT-GT）的架構下，加強泰、馬之間的合作；同時，在農業和農基工業、旅遊和清真產品實現「印尼、馬來西亞、泰國成長三角洲」2036年的願景；馬來西亞和泰國也將研究建造曼谷與吉隆坡之間高鐵的可能性。
「印尼-馬來西亞-泰國成長三角洲」架構是屬於東協經濟合作架構下的次級區域合作架構，藉此推動區域國家之間的社會、經濟、投資、貿易和旅遊業更具體與細部的合作。