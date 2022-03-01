銘傳學生哭了！粗飽神店「食來運轉」漲價 排骨飯變110元
鄰近士林夜市，據聞是銘傳大學、文化大學學生最愛餐廳的「食來運轉」便當店，讓不少同學從學生時代吃到出社會，提供香酥雞腿飯、日式豬排飯等高CP值餐點，用餐就可以飲料隨你喝，不少內行死忠顧客指名奶綠必須要喝爆，而且白飯可以無限續碗還幫你加滷汁，簡直「滷肉飯吃到飽」，是大家口耳相傳、俗又大碗的學生神店。今（1）日店家悄悄在FB粉絲專頁上宣布漲價，引來學生族群哀嚎「一直漲」，嘆離小確幸又遠了些。還有讀者分享2011年的價目表，可見香煎排骨飯從當時85塊，現在已漲到110元；宮保雞丁飯則是從85元漲至110元，店家表示因：「擋不住原物料成本上漲，為維持當初開業初衷，價格價格～微調！」並強調「加飯～不變 飲料～不變」。
記者蕭涵云/台北報導
2022-03-01 18:32:35
每次經過都是滿滿排隊人潮，常常還不到用餐時間就快坐滿的「食來運轉」，堪稱士林最強便當店，提供大家最愛的香酥雞腿飯、日式豬排飯等簡餐類型的客飯，最熱門的品項自然是各種炸物類主食。
食來運轉不只大方提供白飯無限續碗，竟還幫你加上滷汁，簡直「滷肉飯吃到飽」的高CP值，是不少大食量學生及想省錢又吃飽的小資族口袋名單，還有網友直說把「這家當三餐吃」。店內用餐提供四種飲料隨你喝，不少內行死忠顧客指名「一直喝奶綠就對了」、「奶綠喝爆」，就算外帶便當也會送上封口的600c.c飲料，相當佛心。
無奈店家因「擋不住原物料成本上漲，為維持當初開業初衷」，今悄悄在FB粉絲專頁上宣布「價格～微調！」從讀者分享2011年的價目表，可見香酥雞腿飯從95元漲至120元；日式豬排飯及香煎排骨飯都從85元漲至110元；宮保雞丁飯則是從85元漲至110元。
雖然引起學生族群哀嚎「一直漲」，雖然一張百元鈔票就能吃飽的願望已經回不去，但店家也強調「加飯～不變 飲料～不變」，算是為大家守住飲料、滷肉飯無限吃的小確幸。