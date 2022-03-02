浮誇西裝配珠寶青蛙！百歲時尚潮嬤聯名H&M 3月神秘開賣
▲百歲時尚潮嬤艾瑞絲愛普菲爾（Iris Apfel），頂著銀白色頭髮，佩戴黑色粗圓框眼鏡，鮮紅指甲的雙手上戴滿碩大浮誇的珠寶飾品，展現色彩精湛、超強混搭功力的她，個人風格既大膽又前衛，是身兼室內設計師、時裝設計師與商界精英頭銜的時尚偶像。攜手平價時尚品牌推出全新Iris Apfel x H&M聯名系列，即將於3月底神秘開賣。（圖／H&M提供）
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▲百歲時尚潮嬤艾瑞絲愛普菲爾（Iris Apfel），頂著銀白色頭髮，佩戴黑色粗圓框眼鏡，鮮紅指甲的雙手上戴滿碩大浮誇的珠寶飾品，展現色彩精湛、超強混搭功力的她，個人風格既大膽又前衛，是身兼室內設計師、時裝設計師與商界精英頭銜的時尚偶像。攜手平價時尚品牌推出全新Iris Apfel x H&M聯名系列，即將於3月底神秘開賣。（圖／H&M提供）
記者蕭涵云/台北報導
2022-03-02 08:00:00
即使平常不留意時尚資訊的人，一定都曾看過百歲時尚潮嬤艾瑞絲愛普菲爾（Iris Apfel），頂著銀白色頭髮，總是佩戴一副黑色粗圓框眼鏡，鮮紅指甲的雙手上戴滿碩大浮誇的珠寶飾品，展現色彩精湛、超強混搭功力的她，是身兼室內設計師、時裝設計師與商界精英頭銜的時尚偶像，個人風格既大膽又前衛，總有辦法讓人一眼難忘，更不用說她已屆百歲高齡仍充滿活力，曾自豪表示「我是世界上最老的年輕人」。平價時尚品牌H&M攜手艾瑞絲愛普菲爾推出的全新聯名系列Iris Apfel x H&M，即將於3月底神秘開賣，搶先曝光華麗特殊的設計，絕對要記下的開賣時間和地點，實在等不及要入手啦。
從來不是極簡主義者的艾瑞絲愛普菲爾，奉行從不打安全牌的「華麗至上」穿搭哲學。 當香奈兒女士說，要去蕪存菁的時候；艾瑞絲愛普菲爾永遠認為，再多加一件會比較好。「我盛裝打扮不是來給別人看，我是給自己開心」的自信發言，更自豪「如果有人不喜歡，那是他的問題，並非我的錯」，被超多人甚至時尚圈都奉為偶像。 ▲去年剛慶祝百歲生日的Iris Apfel。（圖／H&M提供） 艾瑞絲愛普菲爾說過不只一次，「風格就是態度」，直言現代人的穿搭都太平凡！認為大家一窩蜂穿上流行單品、搶購潮流事物，甚至被告知該如何穿搭，「這太無聊了！」她直說「不要害怕嘗試，風格在你的內在，用你穿的衣服來表達自己， ▲Iris Apfel X H&M 聯名系列拍攝幕後花絮照，一眼看不完的繽紛色彩。（圖／H&M提供） 當你找到自己，你就會找到你的風格」。 ▲Iris Apfel喜歡以親民的價格做高品味的穿搭，直言「這恰好也是H&M所擅長的」。（圖／H&M提供） 「我不認為時尚需要花很多錢才買得到，我有很多珍貴的單品都是很平價的」，此番內心話揭示了艾瑞絲愛普菲爾選擇H&M打造聯名設計的主因，喜歡即興發揮的她，直言「柔和的色調使我焦慮」，在聯名系列中揮灑鮮明的色彩，充滿動感與歡樂的金絲雀黃、翠綠色、紫羅蘭色、綠松石色及日落橙色。 ▲亮麗的印花連身裙，搭配吸睛風格的配飾，凸顯Iris Apfel富於層次感的混搭造型。（圖／H&M提供） ▲Iris Apfel x H&M全新合作系列設計手稿曝光。（圖／H&M提供） 親自示範獨特綠松石布料刺繡上可愛小豌豆的西裝，讓艾瑞絲愛普菲爾看上去氣色極好；在氣場十足的荷葉邊紫色薄紗外套，還搭上翠綠色的極粗鍊條項鏈，果然相當狂野奔放。 ▲Iris Apfel身穿聯名花卉西服，搭配採用植物、動物和奇異珍寶等多種主題設計的配飾。（圖／H&M提供） ▲Iris Apfel標誌性的風格，少不了大膽誇張的配飾。（圖／H&M提供） 頻頻亮相的青蛙珠寶，除了是超具份量感的碩大戒指，還是一條橙色碰撞綠色的奇幻項鍊上，可拿下來當作胸針使用的吊墜，體現艾瑞絲愛普菲爾最熱愛的多功能實用設計。Iris Apfel x H&M聯名系列，將於3/31登陸H&M台北微風松高店、H&M官方APP和hm.com網路商店。 ▲最難得的是，秉持永續時尚的理念，Iris Apfel x H&M聯名系列所有服裝與配飾，均由再生及永續材質製成。 （圖／H&M提供） ▲連鞋款也以截然不同的布料及別出心裁的剪裁所打造，令人更加期待服裝細節的精妙。（圖／H&M提供）