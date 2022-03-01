烏國第二大城遭導彈空襲　英學者：俄國已派出75%兵力

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西涅古波夫指責，「這類攻擊是對烏克蘭人民的大屠殺，對平民百姓犯下戰爭罪行！」
根據《BBC》報導，英國皇家三軍聯合國防研究所（RUSI）研究員惠特靈（Jack Watling）表示，目前俄羅斯已經將其在烏克蘭境內的兵力，自40%增加至70%左右，大群俄軍正從白俄羅斯向南推進，並創造出能夠攻擊烏克蘭首都基輔的首要條件。
惠特靈提到俄軍以格勒火箭朝哈爾科夫發動攻擊時，指出，格勒火箭是一種「多管火箭發射系統」（Multiple Launch Rocket System），能在一個區域內大量發射。
惠特靈更透露，目前有證據顯示，俄軍所發射的砲彈中，含有不具備導引能力的「集束彈藥」（Cluster Munitions）。此外，俄羅斯軍隊還朝著人口稠密的平民區，投放大量的「高爆藥」（High Explosive）。
惠特靈進一步表示，烏克蘭軍隊不再以「軍事編制」的模式運作，而是處於相對固定的「防禦陣地」，並有越來越多「領土防衛隊」（Territorial Defense Forces）及志願軍成員，並肩作戰、成為保家衛國的一員。
美國國防部官員，也引用了俄國已派出75％兵力攻打烏克蘭的數據。