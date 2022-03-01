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烏國第二大城遭導彈空襲　英學者：俄國已派出75%兵力

▲俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動。圖為烏克蘭軍人在首都基輔收拾導彈的殘骸。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動。圖為烏克蘭軍人在首都基輔收拾導彈的殘骸。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-01 18:48:18

俄烏戰事已經邁入第6天，自俄羅斯入侵烏克蘭開始，不斷朝著各大城市進行炮擊，先前有衛星照片拍到，俄羅斯軍隊在基輔郊區集結的畫面，在今（1）日更傳出，烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）市中心的廣場遭到猛烈轟擊，砲彈擊中當地政府建築、醫學院、地方醫院。對於俄羅斯近日來的強烈猛攻，英國軍事專家分析指出，俄羅斯已經將其在烏克蘭境內的兵力，自40%增加至70%左右。

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烏克蘭哈爾科夫州州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）稍早表示，俄軍對哈爾科夫市發射格勒式火箭（GRAD）和巡弋飛彈，擊中住宅區和州政府大樓，但烏方堅持守住這座城市。

西涅古波夫指責，「這類攻擊是對烏克蘭人民的大屠殺，對平民百姓犯下戰爭罪行！」

根據《BBC》報導，英國皇家三軍聯合國防研究所（RUSI）研究員惠特靈（Jack Watling）表示，目前俄羅斯已經將其在烏克蘭境內的兵力，自40%增加至70%左右，大群俄軍正從白俄羅斯向南推進，並創造出能夠攻擊烏克蘭首都基輔的首要條件。

惠特靈提到俄軍以格勒火箭朝哈爾科夫發動攻擊時，指出，格勒火箭是一種「多管火箭發射系統」（Multiple Launch Rocket System），能在一個區域內大量發射。

惠特靈更透露，目前有證據顯示，俄軍所發射的砲彈中，含有不具備導引能力的「集束彈藥」（Cluster Munitions）。此外，俄羅斯軍隊還朝著人口稠密的平民區，投放大量的「高爆藥」（High Explosive）。

惠特靈進一步表示，烏克蘭軍隊不再以「軍事編制」的模式運作，而是處於相對固定的「防禦陣地」，並有越來越多「領土防衛隊」（Territorial Defense Forces）及志願軍成員，並肩作戰、成為保家衛國的一員。

美國國防部官員，也引用了俄國已派出75％兵力攻打烏克蘭的數據。

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